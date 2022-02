Il Forte del Monte Verena, escursione in Altopiano

Prezzo non disponibile

Una bellissima escursione tra i meravigliosi panorami del Monte Verena e la storia del suo Forte. Lo sapevate che fu la postazione dalla quale partì il primo colpo di cannone che decretò l'entrata in guerra dell'Italia? Si percorrerà un sentiero che si immerge nel bosco, per poi diradarsi man mano che si sale, lasciando intravvedere magnifici scorci panoramici sull’Altopiano di Asiago e sulle malghe sottostanti. Arrivati sulla sommità del monte, si può ammirare la fortezza ed il panorama mozzafiato a 360° sulle Prealpi e sulle Dolomiti. Tra le protagoniste, Cima Portule, Cima Larici, Cima Mandriolo, ma anche in lontananza le Pale di S. Martino, la catena del Lagorai e le Dolomiti di Brenta!

Sabato 12 febbraio

Dalle ore 09:30 alle ore 16:00

Sosta nei pressi della cima, con possibilità di pranzo al sacco o in rifugio.

In caso di neve si useranno le ciaspole.

Info Tecniche

Difficoltà: medio-facile

Lunghezza: 13

Dislivello: 400 m

Chi Può Partecipare

Itinerario di livello medio-facile rivolto anche a famiglie con bambini dai 10 anni in su, abituati al cammino.

Abbigliamento e Attrezzatura

Indumenti adatti alla stagione invernale

scarpe da trekking impermeabili

ramponcini

bastoncini

zaino

berretta

guanti

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

snack

acqua/thermos con bevanda calda

medicine personali

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo



https://goo.gl/maps/4eq16WrLdTGuHthR9

Quota

Adulti: € 25,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: € 12,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti: gratis

Chi Accompagnerà

Stefano Benetton - Guida ambientale escursionistica

Chiara Caratti - Organizzatrice e Accompagnatrice turistica

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go Viaggi ed Eventi di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/rHRMJcNQqPFREjDo8

Entro le 17:00 di venerdì 11 febbraio