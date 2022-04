"Il filo dei musei", iniziative per bambini e famiglie nei Musei civici di Vicenza

Indirizzo non disponibile

Da lunedì 25 aprile i bambini con le loro famiglie potranno partecipare alle attività di promozione culturale proposte dalla cooperativa Scatola cultura per i Musei civici di Vicenza.

I sei laboratori in programma fino a fine anno sono legati a particolari ricorrenze della storia d’Italia e pensati per stimolare la creatività e la curiosità di ogni partecipante attraverso l'apprendimento e il potenziamento delle abilità personali.

Sono rivolti in particolare ai bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati dai familiari e sono tutti gratuiti. La durata è di 2 ore e prevedono una prima parte teorica e ludica dedicata all'esplorazione del sito ed una seconda parte di carattere pratico.

Il primo appuntamento sarà lunedì 25 aprile, Festa della Liberazione, giorno in cui tutti i musei sono aperti. Con “Ritratti... alla veneziana!”si potranno scoprire i dipinti esposti al Museo civico di Palazzo Chiericati che raccontano storie di famiglie legate alla Repubblica di Venezia il cui simbolo è il leone di San Marco, patrono della città lagunare, che si festeggia il 25 aprile. Il laboratorio inizia alle 10. Appuntamento dieci minuti prima all'ingresso del museo.

Mercoledì 2 giugno, alle 10, per la Festa della Repubblica Italiana, al Museo del Risorgimento e della Resistenza il percorso proposto sarà "Un referendum, una bandiera tricolore". I partecipanti potranno rivivere le vicende che hanno portato l'Italia a diventare una Repubblica.

Il laboratorio "Il grand tour. A caccia di Palladio in città", di sabato 20 agosto alle 10, è dedicato alla ricorrenza della morte di Andrea Palladio, il 19 agosto 1580.

Muniti di taccuini, schede e matite, i bambini ripercorreranno le tappe principali della vita del celebre architetto attraverso i suoi capolavori: Teatro Olimpico, Basilica palladiana e Palazzo Chiericati (quest'ultimo sarà visibile solo all'esterno).

Sabato 9 ottobre alle 10, nell'anniversario della scoperta del Nuovo Mondo (12 ottobre 1492), i partecipanti "partiranno con il passaporto" per comprendere speranze e difficoltà di donne e uomini coraggiosi e per raccontare il fenomeno dei migranti italiani del primo Novecento. L’attività "Un passaporto per l'America!" si terrà al Museo del Risorgimento e della Resistenza.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, sabato 3 dicembre al Museo civico di Palazzo Chiericati sarà proposta l’iniziativa "Miti e Musei... in LIS" che prevede la lettura animata con interprete in lingua dei segni delle vicende di Ercole, Fetonte e il carro del sole. Successivamente si costruirà un mini-libro. Sono previsti due turno da un'ora e mezza ciascuno, alle 9 e alle 10.45.

Infine sabato 17 dicembre alle 10 con la proposta "Romani in festa: arrivano i Saturnalia!" si ricorderanno i Saturnali, una delle più diffuse e popolari feste religiose della Roma antica. Si partirà dal Museo Naturalistico Archeologico per poi raggiungere l'Area Archeologica di Corte dei Bissari.

La partecipazione è gratuita. Ingresso gratuito anche nella sede museale che ospita l’iniziativa.

Prenotazione consigliata al 3483832395 oppure didattica.museivicenza@scatolacultura.it, Possibilità di partecipare anche il giorno stesso, fino ad esaurimento posti disponibili (massimo 15 per turno). Le proposte hanno la durata di due ore ciascuno. Solo l’iniziativa "Miti e Musei... in LIS" prevede 2 turni, alle 9 e alle 10.45.