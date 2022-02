Il famoso inviato di Striscia la notizia in "Ballantini & Petrolini"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il celebre inviato di "Striscia la notizia" calca il palco con quest'opera geniale, in programma ad Arzignano sabato prossimo al Teatro Mattarello.

Un brillantissimo Dario Ballardini si trasforma nei personaggi più celebri creati dal genio di Ettore Petrolini: Gigi "Il Bullo", Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Un campione del trasformismo che di Petrolini è degno erede. L'istrionico inviato di "Striscia la Notizia", mago del travestimento, si mette magistrali nei panni dei sette personaggi nati dalla penna di Petrolini: Gigi "Il Bullo", Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone. Tra un personaggio e l'altro, Ballantini si trucca a vista, utilizzando un camerino aperto. Così sembra di viaggiare nel tempo e di rivedere calcare il palco Ettore Petrolini, nato e vissuto a Roma, a cavallo tra Ottocento e Novecento, precursore della comicità italiana, con la sua versatile creazione di personaggi, corredata di trucchi rudimentali. Il "trasformista" Ballantini ne è un degno erede. Il suo lavoro di ricerca di trucchi e costumi è allo stesso tempo un omaggio e una reinvenzione. Il commento musicale affidato al virtuoso fisarmonicista Marcello Fiorbi, accompagna gli indimenticabili successi petroliniani, come il celebre Gastone.

Sabato 26 febbraio 2022, ore 21.00

"Ballantini & Petrolini" di Dario Ballantini dalle opere di Ettore Petrolini, regia di Massimo Licinio

L'assessore alla Cultura Giovanni Fracasso e il sindaco Alessia Bevilacqua: "Appuntamento sabato 26 alle ore 21, al teatro Mattarello con Dario Ballantini, il celebre inviato di "Striscia la notizia" che presenta in in chiave geniale "Ballantini & Petrolini" a conferma di un cartellone di alta qualità per il nostro teatro". Obbligo green pass rafforzato mascherina FFp2.