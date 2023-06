'Il Dio del massacro' in scena a Sovizzo

La compagnia teatrale “La Stranizza” di Sovizzo mette in scena il 30 giugno 2023 alle ore 21 presso la prima de “IL DIO DEL MASSACRO – tratto dal testo di Yazmina Reza, interpretato da Monica Garbin, Annamaria Sanson, Francesco Sclafani e Simone Saorin, diretto da Simone Saorin con la regia musicale di Manuele Albanese.

Parigi, pochi anni fa ma potrebbe essere oggi o domani.

Ferdinand Reille, un bambino di undici anni, colpisce al volto con un bastone Bruno Houllié, un suo coetaneo, in seguito a un alterco, rompendogli due incisivi. Per chiarire l’incidente tra i figli, i signori Houllié invitano i coniugi Reille a casa propria per discutere dell'accaduto pacificamente. I genitori di Bruno sono Véronique (grande appassionata d'arte e fotografia, momentaneamente occupata sulla scrittura su un libro circa le problematiche del Darfur) e Michel Houllié (grossista di articoli casalinghi), mentre quelli di Ferdinand sono Annette (una consulente patrimoniale) e Alain Reille (un avvocato impegnato a difendere una casa farmaceutica che ha rilasciato un farmaco dagli effetti collaterali nocivi).

Purtroppo le buone intenzioni iniziali finiscono presto e il tema dei figli viene più volte messo da parte lasciando posto a risse e alterchi sia tra le due famiglie, sia tra marito e moglie. Così, intervallate da qualche raro momento di tranquillità, scoppiano ondate d'ira e diatribe che mettono in luce quanto le coppie non solo non si tollerino a vicenda ma quanto tra gli stessi coniugi ci siano distanze enormi sepolte dal perbenismo e dalla superficialità dei rapporti.

