Il circo madera approda alla villa Angaran San Giuseppe

Da giovedì 28 Luglio a domenica 7 Agosto 2022, a Bassano del Grappa, il tendone bordeaux del

Circo Madera accoglierà tanti nuovi spettacoli! Comicità, canto, acrobatica, clownerie e

musica dal vivo, per tutte le età!



“Il tendone è la nostra garanzia! Quella di avere sempre un posto dove creare ed incontrarsi, un teatro

portatile in cui comicità, follia e virtuosismi sono al servizio della cultura!”

Silvia Laniado, artista e fondatrice del Circo Madera



Il primo spettacolo sarà giovedì 28 luglio alle ore 21.00.

PSICOMIC! - Il Varietà circense ad alto tasso di serotonina: guidato dal Dr. Froidoni, illustre

psico-pupazzo-terapeuta dai metodi non troppo accademici, lo spettacolo sarà un viaggio

psichedelico nei meandri dell'inconscio! Acrobati, verticalisti, clown, danzatrici aeree, musica dal vivo

e pupazzi si alternano sul palco per dar vita ad un varietà all'insegna del benessere mentale! Uno

spettacolo di Circo Contemporaneo, leggero e divertente, ma con molti spunti per riflettere sulla

fragilità umana, attraverso momenti catartici in cui la vera terapia diviene la risata!



Continuando nella settimana molti altri spettacoli di nostra produzione:

A RUOTA LIBERA - Uno show unico che miscela sapientemente il teatro comico, il circo e la più pura

arte di strada! L’artista Sblattero è stato il primo italiano a portare all’attenzione del pubblico dell’arte

di strada la ruota tedesca, attrezzo acrobatico particolarmente complesso ed affascinante, che

diventa spettacolare veicolo per intrattenere e divertire il pubblico di ogni età.

HESPERUS - a dead live show - Un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che porta a

ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo, dalla nascita alla dipartita! Attraverso virtuosismi e

risate, si guarda ad un futuro pieno di speranza, in cui lo spettacolo dal vivo torna ad essere parte

centrale della nostra esperienza di vita, riprendendo con forza il suo straordinario ruolo: coinvolgere,

stupire e divertire, far riflettere e crescere.



PROGRAMMA COMPLETO:

? Giovedì 28 ore 21.00 → Psicomic!

? Venerdì 29 ore 21.00 → A Ruota Libera

? Sabato 30 ore 18.00 → A Ruota Libera / ore 21.00 → Psicomic!

? Domenica 31 ore 18.00 → Psicomic!

? Martedì 2 ore 21.00 → Psicomic!

? Mercoledì 3 ore 21.00 → Hesperus

? Giovedì 4 ore 21.00 → Hesperus

? Venerdì 5 ore 21.00 → Hesperus

? Sabato 6 ore 18.00 → Hesperus / ore 21.00 → Hesperus

? Domenica 7 ore 18.00 → A Ruota Libera



PRENOTAZIONI

La prenotazione è disponibile su Eventbrite al seguente link →

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-circo-madera-a-bassano-del-grappa-354105588347

Basterà registrarsi e scegliere lo spettacolo che si preferisce!

La prenotazione è gratuita! OGNI SPETTACOLO È AD OFFERTA LIBERA:

il contributo verrà lasciato all’uscita dal tendone, a fine spettacolo!





+39 3205397264 - +39 3384258306