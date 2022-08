Il castello di Thiene si trasforma in Hogwarts

“Se hai ricevuto la lettera di ammissione puoi entrare e partecipare alla Cerimonia del Cappello”... Così il Castello di Thiene, dimora del '400 in provincia di Vicenza, si appresta a trasformarsi in Hogwarts; i fan del maghetto più famoso di sempre (bambini dai 6 ai 13 anni) arriveranno da tutta Italia per vivere una straordinaria avventura, della durata ininterrotta di tre giorni (e due notti), dal 26 al 28 agosto e dal 2 al 4 settembre: la Scuola di Magia Italiana.



Per l’occasione, le sale e le stanze del Castello di Thiene verranno allestite a tema con decorazioni scenografiche, capaci di catapultare i giovani ospiti in un mondo magico e fantastico tra lezioni di incantesimi, pozioni, misteri, creature fantastiche e spettacoli. L'evento è sold-out da mesi: «I ragazzi che parteciperanno - racconta Francesca di Thiene, comproprietaria del Castello, che ospita l’evento - dopo aver ricevuto la lettera di ammissione, saranno accolti nel castello, suddivisi nelle 4 Case, e avranno l’occasione di vivere per tre giorni all’interno di una vera scuola di magia; quelli che invece hanno già frequentato la “Scuola” negli anni precedenti, potranno proseguire gli studi e conseguire il titolo di mago apprendista. È un evento che riscuote un successo straordinario, anno dopo anno; i posti si esauriscono sempre in pochissimi giorni».



Per i ragazzi ospiti dell’evento, un programma di intrattenimento gestito da attori, teatranti e scenografi professionisti: «Il nostro obiettivo - spiega il team di Scuola di Magia Italiana - è trasportare i partecipanti in un altro mondo, un mondo popolato da maghi e streghe e permeato di magia. Ogni partecipante ed ogni membro dello staff indosserà un costume appropriato e impersonerà un personaggio 24 ore su 24 senza mai uscire dalla parte».