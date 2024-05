Il Castello di Birra, Il festival dei birrifici artigianali

Il festival dei birrifici Artigianali

Il Castello di Arzignano, dopo il successo de “IL CASTELLO DIVINO” ospita per la prima volta un Festival dedicato al mondo della birra artigianale !

L’evento si svolge nel giardino interno de castello. In caso di maltempo si svolgerà all’interno nelle stanze del castello Medioevale con qualsiasi condizione atmosferica!



Orari e programma

Sabato 18 maggio Festival aperto dalle 14:00 alle 23:00

Alla sera divertimento con i DIVERTIDA

Domenica 19 maggio Festival aperto dalle 14.00 alle 23.00

Alla sera divertimento con i FOLK O’ CAN

EVENTO CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ DI ARZIGNANO