Il Capodanno dei Single: cenone degli Sconosciuti al Tourlè di Altavilla

Non sarà certo la solita Cena degli Sconosciuti ma sarà sicuramente un modo per non festeggiare da soli la fine del 2022. Stiamo organizzando una tavolata di persone che hanno voglia di festeggiare in compagnia, cenare tutti assieme ed aspettare l’arrivo del nuovo anno.

Come sarà la serata al Tourlè di Altavilla

E' da intendersi unicamente come un’occasione per passare l’ultima notte dell’anno in compagnia di persone nuove che hanno voglia di socializzare invece che passarlo in solitudine o tra soli pochi amici.

Durante la serata ci sarà un DJ con animazione e musica.

Sabato 31 Dicembre 2022 ore 20,00

Prezzo serata 55,00 € (come da menù)

ANTIPASTI

Crudo e coppa

Voulevant con pomodorini

Crostino lardo miele e noci

Carpaccio salmone alla vinaigrette

Cocktail di gamberetti

GIROPIZZA

Giropizza Gourmet

PANETTONE E SPUMANTE per brindare a mezzanotte

LENTICCHIE E COTECHINO DELLA BUONA FORTUNA

1 Bibita o Birra media

Caffè

Per poter partecipare bisogna inviare una mail di richiesta a info@lacenadeglisconosciuti.com indicando: nell’oggetto della mail: Capodanno Vicenza