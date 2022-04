Il Canto della Primavera: escursione serale a Lago di Fimon

Prezzo non disponibile

Lago di Fimon in primavera è in fiore, con la guida si va alla scoperta dei suoni e delle tracce degli animali e le leggende che da sempre li legano.

Ci si immerge nel bosco per ascoltare e conoscere i suoni di un intero ecosistema tra mammiferi e anfibi.

Riccardo Muraro racconterà abitudini, segreti e curiosità dell'ambiente notturno intorno al LAGO DI FIMON.

???????

Sabato 30 aprile 2022

?????

Lago di Fimon (il punto esatto verrà comunicato al momento dell'iscrizione)

? ??? ????

Dalle 20:00 alle 22:00 circa

PREZZO: 12 euro.

Ragazzi fino a 10 anni: 6 euro

Bambini fino a 3 anni: gratis

Livello di difficoltà: facile

Dati tecnici: lunghezza 4 km; dislivello: 100 m circa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tramite Email a: cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico).

Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora

Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche con tessera VE 301.

• non è richiesto il GREEN PASS

• si pagherà portando i soldi contati.