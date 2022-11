Il Borgo delle Storie a Brendola, mercatino, presepe vivente, sbandieratori

La Pro Loco di Brendola (VI) organizza per Domenica 18 Dicembre 2022, a Brendola (VI), in Piazza del Popolo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 la Manifestazione "Il Borgo delle Storie" che prevede tra l'altro il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed introvabili Idee Regalo anche a tema Natalizio, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il tema del borgo di quest’anno sarà il Mercato del Presepe, collocato in un'atmosfera da Borgo Antico stile Medievale, che prevede per tutta la giornata la presenza di Sbandieratori; Animazioni con i Storici della Faida; Presepe Vivente; Storie raccontate e animate; Visite Guidate; Piccole Rappresentazioni e Angoli Decorati a cura dei Volontari e Animazioni varie per Bambini. Saranno presenti dei Punti Ristoro con Cibo e Bevande a cura del Gruppo Alpini.