Mercatino: il borgo delle Sorie

La Pro Loco di Brendola (VI), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 09 Gennaio 2022, a Brendola (VI), in Piazza del Popolo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 la Manifestazione "Il Borgo delle Storie" che prevede tra l'altro il Mercatino con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed introvabili Idee Regalo, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

La Manifestazione, collocata in un atmosfera da Borgo Antico stile Medievale, prevede per tutta la giornata la presenza di Sbandieratori e Tamburini con esibizioni varie; Storie raccontate e animate, Visite Guidate e Inaugurazione dei Lavori di restauro del Castello Rocca dei Vescovi, Passeggiate nel Borgo, Laboratori Creativi e Animazioni varie per Bambini. Saranno presenti dei Punti Ristoro con Cibo e Bevande.

Per accompagnare i Visitatori al Borgo sarà messo a disposizione un Bus-Navetta che collegherà il Borgo con il Centro Cittadino.



Per info Mercatino: Raffaella 347.0495286