Il bollito camisanese, il tipico piatto veneto e ricco menù tipico

Ritorna per la 4^ edizione il "Bollito Camisanese" a Camisano Vicentino dal 7 al 10 Ottobre 2022 presso lo STAND EVENTI

Nelle quattro serate ottobrine, il tipico piatto veneto, sarà accompagnato da un menù ricco di sapori e tradizione. Farà da contorno, per tutta la durata della kermesse il nuovo “Villaggio Sapori e Profumi d’Autunno”, il Mercatino con tante proposte e colori.

Letture animate per i più piccoli nel pomeriggio di sabato 8 ottobre; per la domenica del 9 ottobre è organizzato il grande pranzo della Terza Età.