Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini

Associazione Culturale ed Artistica “Arsamanda” l’arte da amare, in collaborazione con l’assessorato alla Partecipazione del Comune di Vicenza, ritorna al Teatro San Marco con "Il Barbiere di Siviglia", l'opera buffa di Gioacchino Rossini. Un capolavoro intriso di comicità e irriverenza che ha conquistato il cuore del pubblico in tutto il mondo. Originariamente ambientata a Siviglia, in Spagna, l'adattamento proposto per i giorni nostri trasporta l'azione in un contesto contemporaneo, mantenendo intatto il suo spirito giocoso e scanzonato.



info e prenotazioni allo 0444 922749 dal lunedì al venerdì dalle 10alle 12 e dalle 15 alle 18