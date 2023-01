Il 22 gennaio è il capodanno cinese: dove si festeggia a Vicenza

ll 22 gennaio la Cina e l'Estremo Oriente festeggiano il Capodanno lunare, la ricorrenza tradizionale più importante per la cultura orientale. Se ne va l'anno della Tigre, arriva l'anno del Coniglio d’Acqua, il quarto segno zodiacale cinese. Un animale che nella tradizione è considerato tranquillo, elegante e soprattutto fortunato, per questo il 2023 si prefigura una annata serena.

Il passaggio dal vecchio al nuovo anno, in Cina, corrisponde alla seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno. Si festeggia anche in Italia grazie alle numerose comunità cinesi che vi abitano e ai ristoranti, questa tradizione è arrivata fino a noi.

DOVE SI FESTEGGIA A VICENZA

il capodanno cinese conosciuto anche con il nome di 'Festa di Primavera', è una delle festività più sentite in cina, che sancisce il passaggio dal vecchio anno a quello nuovo.

Involtini primavera (Harumaki) è tradizionalmente consumata durante le festività soprattutto nella Cina orientale.

Detti popolari da recitare quando si mangiano gli involtini primavera

???? (huang-jin wan-liang): ‘una tonnellata di oro’, perché gli involtini fritti assomigliano a lingotti d’oro - un augurio di prosperità.

Mi Sa Sushi è una catena di ristoranti All You Can Eat che utilizza materie di primissima qualità, unendo la cucina tradizionale giapponese con ingredienti occidentali di prima scelta per creare nuovissimi, unici e prelibati piatti fusion.

Domenica 17€* a pranzo. CENA da oltre 200 piatti con due piatti speciali a scelta 26€, escluse bevande e coperto.

Mi Sa Sushi - Thiene - 0445 820067 - Via Marco Corner, 1 - Thiene VI

Un suggestivo angolo di Giappone nel cuore di Vicenza. È Furai, il ristorante giapponese con vista sulla Basilica Palladiana che unisce la tradizione pluriennale della cucina nipponica a con uno stile rinnovato e curato nei minimi particolari. Furai è vera cucina giapponese.

Da Furai nulla è lasciato al caso, ogni piatto è studiato e curato secondo la più ferrea tradizione giapponese.

Per mantenere il più altro prestigio della sua cucina, quindi, Furai ha uno chef dedicato esclusivamente alla preparazione dei suoi piatti più prelibati: il sushi e il maki.

Per il capodanno cinese il ristorante è aperto domenica 22 gennaio e lunedì 23 gennaio 2023.

Furai Piazza delle Erbe Vicenza