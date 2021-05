Abilmente Primavera si trasforma in Abilmente Academy

Dal 27 al 30 maggio 2021 il ritrovo per la community delle creative italiane è su piattaforma online con Abilmente Academy, l’evento digitale da non mancare per le amanti del Do It Yourself che sono solite animare i padiglioni della Fiera di Vicenza. È infatti recentissimo l’annuncio che normativamente le fiere potranno svolgersi solo dal 15 giugno e Italian Exhibition Group, ha prontamente progettato un’evoluzione digital del Salone delle Idee Creative e con un’ampia varietà di workshop e attività ispirate a tutte e cinque le aree iconiche della manifestazione: Carta, Scrap & Colore, Bijoux, Decorazione, Cucito & Filato, Ricamo. Il palinsesto dei quattro giorni sarà disponibile sul sito di manifestazione a partire dal 7 maggio, quando saranno aperte anche le iscrizioni.

Sulla piattaforma web di Abilmente Academy esperti e neofiti potranno trovare il laboratorio più adatto alle proprie inclinazioni, seguire i passaggi illustrati dalle crafter, porre domande e interagire via chat con le insegnanti creative. Accanto alla grande offerta di corsi gratuiti anche attività a pagamento e numero chiuso in videoconferenza, rivolte a chi cerca un percorso avanzato e maggiore interazione con l’insegnante.

Ogni creativa del DIY che si rispetti desidera i migliori strumenti e i materiali più innovativi per dare sfogo alla propria creatività, per questo Abilmente Academy connetterà il pubblico con i più importanti shop online per acquistare il necessario, con un occhio attento alle ultime novità. Abilmente si è contraddistinta nel panorama fieristico per la capacità di ispirare e far incontrare la creatività femminile di ogni parte d’Italia e il nuovo appuntamento consoliderà il legame che unisce la community da oltre 15 anni, raggiungendo le case di tutte le appassionate per tenere compagnia a chi, in questi mesi, ha continuato a seguire la propria ispirazione in attesa di potersi riunire in fiera per le edizioni autunnali di Roma e Vicenza della manifestazione.

FOCUS ON ABILMENTE ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, comprende tre appuntamenti annuali: - Abilmente Primavera nel nuovo format Abilmente Academy: 27-30 maggio 2021, nella piattaforma digitale - Abilmente Roma, 23-26 settembre 2021, in Fiera Roma - Abilmente Autunno, 14-17 ottobre 2021, nel quartiere fieristico di Vicenza