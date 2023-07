'Identità che appartengono' al Porto Burci

IDentità che Appartengono

Ven 21 | Sab 22

18:00 - apertura mostra continua

18:30 - performance

19:15 - opera condivisa - Textura

20:00 - dj set



Questo progetto artistico-culturale nasce da un gruppo di giovan3 artist3 che sente di dover esplorare e affrontare il tema dell'identità nel contesto italiano. Di fronte ad un mondo in continua evoluzione e movimento, i volti e le identità delle cittadine e dei cittadini italiani stanno cambiando con esso. Attraverso pittura, scultura, performance teatrale, fotografia, scrittura, musica, e partecipazione attiva alla creazione dell'arte stessa, IDentitá che Appartengono invita tutt3 a partecipare a queste due serate di immersione culturale.

Ispirata da altri movimenti simili in altre città europee, Samira Grotto ha deciso di mettere in piedi questa piattaforma per espressione e condivisione. Nata e cresciuta a Vicenza, da genitori italiani e inglese-bengalese, la costruzione di ponti tra persone e luoghi è sempre stata la sua forza, e questo ne è il risultato. Assieme ad Orlando Bryon, collega e amico dall'università, hanno sviluppato il percorso narrativo e trovato artisti che già vivevano questi temi personalmente.



King Davies Dogbe è un attore italo-nigeriano multilingue che ha studiato recitazione e cinema all’università di Northampton, in Inghilterra. Per questo spettacolo, l’esperienza vissuta di un'identità mista come quella di King sarà il tema centrale della performance, eliminando la distanza tra l’attore e il pubblico.



Camilla Baron inizia il suo percorso artistico da giovanissima approcciandosi al mondo della Cultura Hip Hop e praticando il Graffiti Writing con lo pseudonimo “Keibi”, per poi arrivare alla pittura e all’utilizzo di vari altri linguaggi espressivi come scultura, installazione e performance.



Elisaliu Nata a Prato nel 1999, cresce a Venezia. Attraverso le competenze acquisite e le sue passioni, sviluppa un progetto sulle proprie origini cinesi e sulla problematica dell’urbanizzazione partendo da Wenzhou, la città natale della sua famiglia.



Allegra Bryon è un'artista Anglo-Italiana che studia design tridimensionale all'universita' di Brighton, dove vive, lavora e cammina in giro scalza. Produce la sua arte soprattutto tramite materiali come il metallo, ceramica e stoffa ma anche concettualmente, sempre legata ai temi di natura e identità.



"dan PARTIES" Direttamente dalla scena musicale di San Paolo, dan PARTIES é un'artista a sé stante quando si tratta di presenza scenica e attitudine. Combinando il suo background di teatro musicale con i suoi pezzi in continua evoluzione tra hip-hop, psichedelici, sperimentale e con influenze brasiliane, la musica di dan PARTIES è un groove che scuote l'anima e che trascende il tempo.



Ingresso con tessera ARCI (sarà possibile tesserarsi durante la serata). Uscita con offerta libera.