'Icone, donne protagoniste del primo '900': conferenza d'arte, cultura e società

Su iniziativa del circolo F.I.D.A.P.A. di Lonigo in collaborazione con il Comune e con l'Assessorato alla cultura di Lonigo, è proposta la conferenza d'arte dalla prof.ssa Valentina Casarotto in omaggio a cinque donne d'eccezione.

#consapevolezzaeazione ha come obiettivo anche di onorare la memoria delle donne che hanno fatto la Storia con le loro vite vissute all'insegna del protagonismo, dell’eccentricità e dell’affermazione di sé.

Frida Kahlo ha lottato contro le avversità del destino diventando un’artista famosa; la fotografa Tina Modotti ha documentato le guerre e le rivoluzioni sociali degli anni Trenta; Coco Chanel ha rivoluzionato la moda femminile del proprio tempo; Peggy Guggenheim ha salvaguardato l’arte dalle dispersioni della guerra; Luisa Casati detta la Divina Marchesa ha anticipato mode e atteggiamenti del divismo contemporaneo.



Sono donne che hanno scritto pagine memorabili nell'arte, della fotografia, della moda e del collezionismo. Donne che hanno dimostrato che l'altra metà del cielo è tutt'altro che docile e indifesa. Donne che contro le avversità del destino e i drammi della propria vita hanno saputo rivoluzionare ogni loro aspettativa e hanno reso indimenticabili le loro vite attraverso l’arte, l’impegno politico, la moda o la salvaguardia del patrimonio artistico o le più attuali ricerche delle arti visive.

Donne che sono diventate Icone del Novecento.



L'appuntamento è per, Barchesse di Villa Mugna, via Castelgiuncoli. Ingresso libero