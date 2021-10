I Sengi Bei tra Castegnero e Lumignano: antiche barriere coralline al tramonto!

Un modo interessante di passare Halloween verso l'orario del tramonto! Questa suggestiva e panoramica escursione pomeridiana porterà alla scoperta dei Covoli sopra Castegnero (il Covolo Rampante, il Covolo delle Nicchie, il Covolo Murato Grande, il Covolo dei Covoletti, il Covolo Picinin e il Covolo del Pilastro). Partendo dal bellissimo borgo di Lumignano, si arriva fino al monte Castellaro, per poi camminare verso il paese di Castegnero attraverso vigneti ed uliveti. In tutto il percorso si osserveranno le piante spontanee velenose e quelle edibili/medicinali che si trovano in questa stagione, oltre alla spiegazione sulla formazione dei Monti Berici e delle loro affascinanti grotte. Indispensabile sarà quindi la torcia per tornare all'imbrunire.

Non mancheranno aneddoti storici sui paesi che si attraverseranno.

DOMENICA 31/10/2021 ALLE ORE 15:15

- SI CONSIGLIANO SCARPE DA TREKKING (NON DA GINNASTICA) ed un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati).

- ZAINO CON ACQUA E UNO SNACK.

- È d'obbligo indossare la MASCHERINA, AVERE CON SE' GEL IGIENIZZANTE E MANTENERE LA DISTANZA DI 2MT DURANTE L'ESCURSIONE.

- In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

- DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:

LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361) cell: 3409149681

- *I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.*

- Si è pregati di arrivare con 5-10 minuti di anticipo in modo da partire puntuali.