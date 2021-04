I sabati musicali: il suono dell'arpa

Continuano il loro excursus sonoro attraverso i tanti insegnamenti presenti al Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” le proposte on line de “I Sabati Musicali”: il noto cartellone in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana in svolgimento per la modalità web presso l’Istituto di Contra’ San Domenico anziché nei tradizionali spazi di Palazzo Cordellina.

La rassegna dedicata agli allievi dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio dà dunque appuntamento al proprio pubblico sabato 1 maggio alle ore 17.00 sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 (e a seguire nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza”) per il concerto a cura degli studenti della classe di Arpa della prof.ssa Alessia Luise.

Il programma apre con Promenade à l’automne di Marcel Tournier (1879-1951), pezzo per violino e arpa, qui suonati rispettivamente da Sabrina Giacomelli e Chiara Beltramello, dell’arpista, compositore e insegnante francese al quale è stato riconosciuto il merito di aver composto un importante repertorio che ha ampliato le possibilità tecniche e armoniche dello strumento. La scrittura di Tournier è per lo più di carattere impressionista ma arriva a toccare anche altri linguaggi (come per esempio il jazz in Jazz-band op. 33, 1926). Le sue opere sono regolarmente eseguite in concerto e registrate da arpisti professionisti, e sono spesso pezzi di prova per concorsi di arpa. Alla Beltramello si unisce Eva Marchioretto per l’esecuzione del brano per due arpe Preludietto diatonico di Italo Lo Vetere (1940-1994), molto attivo come pianista ma anche direttore d’orchestra, compositore, ricercatore e insegnante. Il Preludietto per due arpe è fra i suoi brani più suonati. Alle due arpiste Mariagioia Piazza e Bianca Darcey viene affidata la seconda parte del programma, con la trascrizione della composizione organistica (ma più nota nella versione per pianoforte) Prélude, fugue et variation op. 18 di César Franck (1822-1890): un pezzo che contribuì proprio al rilancio dell’arte organistica in Europa e che include passaggi di purezza bachiana (Franck successivamente fu tra i protagonisti della cosiddetta Bach-Renaissance). In conclusione si ascolterà La ragazza (Andantino, Larghetto, Allegro moderato) dell’arpista e compositore francese Bernard Andrès (1941), suite per due o quattro arpe piccole o grandi: le opere per arpa di Andrès usano effetti sonori caratteristici, prodotti sfruttando tutte le possibilità offerte dalle parti dello strumento.