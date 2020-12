I sabati musicali del Conservatorio: concerto on line di musica da camera

Si prepara il nuovo appuntamento on line de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana ospitata per tradizione a Palazzo Cordellina e temporaneamente trasferita al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza a seguito degli ultimi DPCM in materia di Covid-19.

Il cartellone dedicato agli allievi non ferma dunque la musica e, come attenzione sia verso il pubblico più affezionato che la città, da sempre abituata a “risuonare” delle note dell’Istituto, adotta la modalità in streaming per condividere performance esclusive, che poi resteranno a testimonianza del periodo e del lavoro portato avanti oltre le difficoltà da docenti e studenti.

Sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 sabato 12 dicembre alle ore 17.00 interverrà la Classe di Musica da Camera del prof. Gianluca Saccari per l’esecuzione del Quintetto per pianoforte n. 2 in La maggiore op. 81 di Antonín Dvořák (1841-1904). Si tratta di uno dei capolavori del repertorio cameristico di Dvořák, da subito accolto con favore sia dal pubblico che dalla critica per la scrittura scorrevole e allo stesso tempo intensa, fra vigore e contemplazione, elementi che si alternano fin dall’iniziale “Allegro ma non tanto”. Il secondo movimento intitolato “Dumka” si rifà a un canto popolare russo, contraddistinto da una certa malinconia, mentre il terzo, indicato come “Furiant”, è costruito sopra una danza popolare boema dal carattere vivace e festoso che crea continuità con la “Polka” dell’ultima parte. L’organico è composto da pianoforte, due violini, viola e violoncello, suonati rispettivamente da: Leonardo Vaccari, Serena Zucco, Sara Rigoni, Karina Ferramosca, Luca Rigoni.