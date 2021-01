I Sabati Musicali: concerto on line di fisarmonica

Riprendono nel nuovo anno gli appuntamenti in streaming de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana ospitata per tradizione a Palazzo Cordellina e temporaneamente trasferita al Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza a seguito dell’emergenza sanitaria. Sabato 9 gennaio 2021 alle ore 17.00 sulla pagina www.facebook.com/conservatorio.divicenza.9 il cartellone dedicato agli allievi dell’Istituto musicale berico continua a tenere compagnia al proprio pubblico con la classe di Fisarmonica del prof. Davide Vendramin e il concerto “Vivir en ti”, dal titolo del brano del compositore argentino Sergio Fabian Lavia che chiude il programma. Questo e il precedente, la Sonata III “Chanson” di Manuel Ponce (arr. M. Filippi), prevedono sia la fisarmonica che la chitarra classica, suonate rispettivamente da Martina Filippi e Margherita Cappellesso, mentre gli altri brani in repertorio sono affidati al solo strumento a mantice nelle mani della Filippi e di Jacopo Parolo.

Si potranno così apprezzare i molteplici colori e le possibilità tecniche ed espressive della fisarmonica (per tale motivo impiegata in svariati generi) sia in versione a duo, nell’Adagio per archi di Samuel Barber (trascritto ancora dalla giovane musicista) e in “Papponmneme” di Lorenzo Fattambrini, che nei pezzi solistici “Kalina Krasnaya” di Viatcheslav Semyonov e “Morning in the woods” (tratto dalla raccolta “Pictures by russian painters”) di Igor Shamo, il primo eseguito da Parolo e il secondo dalla Filippi.