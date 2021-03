I Sabati Musicali: concerto on line di clarinetto

Prosegue la programmazione via web degli appuntamenti con gli allievi dei corsi strumentali e vocali del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” a cui è riservata la rassegna concertistica, in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana, “I Sabati Musicali”: il cartellone, per tradizione ospitato a Palazzo Cordellina e temporaneamente in svolgimento presso l’Istituto di Contra’ San Domenico, ha finora portato on line tutti i concerti inizialmente previsti in presenza, cercando di mantenere il più possibile il legame con il proprio pubblico e la città.

Sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 - e a seguire nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza” - sabato 13 marzo, al consueto orario delle 17.00, i protagonisti saranno gli studenti della classe di Clarinetto del prof. Adalberto Ferrari, in un repertorio, originale o trascritto appositamente, volto a “raccontare” (da qui il titolo “Musica che racconta”) le tante sfumature e le capacità espressive, paragonate per ricchezza a quelle della voce umana (non a caso la formazione che riunisce tutti i membri della famiglia è definita “coro”), di questi strumenti.

Ad aprire l’“Hommage à Zoltán Kodály” del clarinettista ungherese Béla Kovács, affidato al clarinetto solo di Nicolò Andriolo. Sarà invece un quartetto di clarinetti, formato da Adele Fortunato, Luca Ferrari, Eleonora Sacchi e Daniele Napione, ad interpretare successivamente la prima metà dei “Six pièces d’audition” del pianista e compositore francese, famoso per la collaborazione con lo chansonnier Léo Ferré, Jean Michel Defaye. Verrà poi eseguito dalla sola Adele Fortunato “Clarinettologia” di Gaspare Tirincanti, breve brano virtuoso che assembla diversi generi, stili e fraseggi musicali per lo strumento. In chiusura l’arrangiamento di Matt Johnston di “Jupiter, The Bringer of Jollity”, celebre quarto movimento della suite “The Planets” del compositore inglese Gustav Holst, per coro di clarinetti. A suonarlo il gruppo composto da: Adele Fortunato, clarinetto piccolo, Rachele Prosdocimi, Luca Brentegani, Edoardo Dal Prà, Giacomo Tripoli, clarinetto, Pietro Zorzin, clarinetto contralto, Luisa Restivo, clarinetto basso, prof. Adalberto Ferrari, clarinetto contrabbasso.