'I Sabati Musicali': concerto jazz a palazzo Cordellina

Si allarga il ventaglio sonoro delle proposte de “I Sabati Musicali”, la rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, offrendo un ricco excursus sugli insegnamenti attivi presso l’Istituto. Dopo il pianoforte, la musica indiana e la chitarra classica, domani (sabato 27 novembre) alle ore 17.00 sarà infatti la volta di un concerto di musica jazz, uno dei dipartimenti più riconosciuti a livello nazionale di cui dispone il “Pedrollo”. Protagonista il quartetto strumentale composto da Dario Ponara (studente fra l’altro selezionato per l’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori italiani), al vibrafono, Francesco Bozzola, alla chitarra, Christian Guidolin, al basso elettrico, e Riccardo Nicolin, alla batteria. Il programma scelto si muove attorno a un jazz di stampo “classico” e a numerosi standard conosciuti da tutto il pubblico. Si parte con la vivacità ritmica di “This I dig of you” di Hank Mobley e la dolcezza di “It could happen to you” di Jimmy Van Heusen, per poi passare a tre delle più celebri melodie jazz di sempre: “Stella by starlight” di Victor Young, “Round midnight” di Thelonius Monk e “What is this thing called love” di Cole Porter. Dopo un balzo verso un jazz più contemporaneo con “Sing a song of song” di Kenny Garrett si torna alla classicità di due brani come “East of the sun (and West of the moon)” di Brooks Browman e “Yesterdays” di Jerome Kern, per chiudere infine con il tocco “latin style-bossa nova” di “Recorda Me” di Joe Henderson e lo standard “Jordu” di Duke Jordan.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite.

“I Sabati Musicali” Palazzo Cordellina. Programma di sabato 27 novembre, ore 17.00

Hank Mobley (1930 –1986) This I dig of you

Jimmy Van Heusen (1913-1990) It could happen to you

Victor Young (1900-1956) Stella by starlight

Thelonius Monk (1917-1982) Round midnight

Cole Porter (1891-1964) What is this thing called love

Kenny Garrett (1960) Sing a song of song

Brooks Browman (1913-1937) East of the sun

Jerome Kern (1885-1945) Yesterdays

Joe Henderson (1937-2001) Recorda me

Duke Jordan (1922-2006) Jordu

Musicisti

Dario Ponara, vibrafono

Francesco Bozzola, chitarra

Christian Guidolin, basso elettrico

Riccardo Nicolin, batteria

Obbligatori Green Pass e mascherina indossata per tutta la durate del concerto.