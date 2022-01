“I Sabati Musicali”: concerto da camera a Palazzo Cordellina

Torna la musica da camera a “I Sabati Musicali”, la nota rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che ospita a Palazzo Cordellina le performance degli studenti del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, offrendo una vasta panoramica sugli insegnamenti attivi presso l’Istituto.

Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 17.00 protagonisti saranno gli allievi delle classi dei proff. Gianluca Saccari e Rita Romano in un evento che è inserito nel programma di iniziative per “Il Giorno della Memoria” promosso dal Comune di Vicenza.

Ad aprire il concerto la Sonata in Re maggiore op. 12 n. 1 per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven (1770-1827), opera di retaggio mozartiano, affidata ai fratelli Chiara e Giovanni Dal Maso, rispettivamente violinista e pianista. Dal classicismo viennese si passa dunque al Novecento di Dmitrij Šostakovi? (1906-1975) col suo Trio per pianoforte, violino e violoncello n. 2 in Mi minore op. 67, dedicato dal compositore russo al compianto amico Ivan Sollertinskij, importante figura di musicologo ed intellettuale, scomparso nel 1944. Il trio, con cui Šostakovi? ottenne fra l’altro il Premio Stalin, sarà eseguito, nell’ordine degli strumenti, da Clelia Rugini, Serena Zucco e Francesco Bettin. Sara Gramola, soprano, Adele Fortunato, clarinetto, e Paola Filippi, pianoforte, proporranno invece “Der Hirte ist auf dem Felsen”, l’ultimo lied composto da Franz Schubert (1797-1828) che, col suo accompagnamento di pianoforte e clarinetto e l’imitazione del canto e del mondo pastorale, rappresenta un esperimento isolato nella produzione del musicista austriaco, assomigliando più ad un’aria da concerto. Si chiude con la prima e l’ultima delle cinque Bagatelle (“Malickosti”) op. 47 composte da Antonín Dvo?ák (1841-1904) per due violini, violoncello e fisarmonica, strumenti suonati rispettivamente da Matteo Bortolotto, Laxman Martin, Francesco Bettin e Martina Filippi.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it, oppure tramite la piattaforma Eventbrite. Obbligatori Green Pass rafforzato (Super Green Pass) e mascherina FFP2 indossata per tutta la durata del concerto.