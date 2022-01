I RUSSI Rassegna d'arte del pittore Pino Bassetto

I russi, non i nemici, sono le persone che animano i ricordi di guerra e di viaggio di Mario Rigoni Stern.

I ritratti di gente russa proposti dall'artista Pino Bassetto rappresentano la trasposizione plastica delle parole di Rigoni Stern e le sue raffigurazioni ad olio dei più celebri pensatori e scrittori russi riportano alle letture di formazione e a quelle preferite dello scrittore asiaghese.

Le ispirazioni letterarie e le suggestioni della permanenza in Russia di Mario Rigoni Stern sono recuperate in un percorso audio scaricabile via APP gratuita.

Il percorso è ad accesso libero, nei giorni di Sabato: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e Domenica: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, nel periodo dal 15 al 30 gennaio 2022. La mostra è presso il seminterrato di Villa Caldogno, Via Zanella Caldogno (VI).

Per informazioni: info@festivalcamminiveneti.eu

L’accesso è regolato dalle vigenti normative anti Covid-19.