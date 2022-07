I racconti della Marantega: storie e cucina della tradizione veneta a Villa Feriani

Secondo appuntamento dedicato al racconto e alla buona tavola: lo spettacolo metterà in scena storie popolari, la cena sarà un convivio di sapori locali. Per immergervi nel folklore e nei miti dei tempi passati, assaporando i gusti intramontabili della cucina tradizionale.

30 LUGLIO – I RACCONTI DELLA MARANTEGA “STORIE E CUCINA DELLA TRADIZIONE VENETA”

I RACCONTI DELLA MARANTEGA

(Con Martina Pittarello – Testo e regia di Valentina Brusaferro)

Clarice la marantega, è una vecchia che fa stregonerie su esseri umani e animali. Brutta, spettinata, con la pelle rugosa, il naso adunco, la voce tremula; la marantega è vestita di stracci scuri che le coprono le gambe fino ai piedi. Ha le mani fredde e callose, con unghie lunghe e curve con cui strappa le piume agli uccelli, denti gialli, fiato fetente, una faccia raggrinzita e occhi color rame come quelli dei gufi. La trovi seduta fuori dalla sua casa, una vecchia catapecchia con i balconi sempre socchiusi. La marantega fa strani mestieri, spesso circondata da pentolini, sedie di paglia, cesti di vimini e gemmi di lana. Tiene il camino acceso in tutte le stagioni. Vicino alla porta di casa tiene una scopa stropicciata che qualche volta monta come un cavallo. Vola. Parla da sola. Oppure resta immobile. Può fulminare con un solo sguardo. Qualche volta la si può incontrare per strada, di solito al crepuscolo, soprattutto in prossimità dei bivi, dove i sentieri si diramano, o in campagna, vicino ai capitelli dove le strade si incrociano. Nelle notti di luna piena esce per fare legna, rosicchia la corteccia degli alberi e danza tutta la notte attorno al fuoco assieme alle sue sorelle. Qualche volta esce anche all’alba, ma solo per raccogliere erbe mediche che poi mescola

con altri intrugli preparati con il pestello e mortaio. Quando si arrabbia lancia tremende maledizioni. Clarice è un’inesauribile fonte di racconti tragicomici, le sue storie ci racconteranno episodi di vita quotidiana e irresistibili aneddoti popolari.

Il Menù della serata:

Insaccati della casa con sott’olio

Rosetta di zucchine con monte veronese dei Lessini

Maccheroni al sugo di pomodorini e ricotta salata

Infornata di pollo e salsiccia, con contorni di stagione

Tagliere di formaggi della tradizione vicentina con insalata mista

Crostata di fichi

Costo della serata 40€ (esclusi alcolici)

Inizio spettacolo ore 20.00

Inizio cena ore 20.30

In caso di maltempo l’evento sarà annullato

PRENOTAZIONI

347 083 3891 – info@villaferiani.it

Via Boschi, 16 a Colzè di Montegalda (Vi)