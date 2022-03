I Peccati della Terra: inaugurazione della nuova Bottega

Inaugurazione della nuova Bottega dei Peccati della Terra di Montecchio Maggiore.

Immersi nel verde, animali liberi di correre su e giù per la collina, ettari di vigneto, olivi, alberi da frutto ed un orto. Dalla terrazza si arriva a vedere il campanile della Basilica di Vicenza. Fuori da tutto ma vicini a tutto, 15 minuti a piedi dai castelli di Giulietta e Romeo, attraverso il sentiero nel bosco.

L'agriturismo I Peccati della Terra è stato creato dalla famiglia Lorenzato, dietro ad ogni singolo piatto c’è il lavoro di una squadra fatta di giovani che amano la buona tavola.

Michele, magro e con le gambe un pò storte è il punto fermo quando si parla dell’azienda agricola. Lucia, tanti tatuaggi ma anche tanto amore ed attenzione per ogni singolo cliente, ha a cuore ogni singola cena. Giorgia affidabile e veloce. Sebastian ha portato tutta la sua esperienza e vivacità nelle consolidate ricette di mamma Ornella. Quando arrivate qui guardatevi intorno, ogni singolo fiorellino è li grazie al lavoro ed all’amore di tante persone.

• sarà dalle 10:00 alle 22:00

• ci sarà musica dal vivo, ci sarà da ballare, ci sarà da cantare, insomma, ci sarà da divertirsi

• ci sarà il vino buono e la birra fresca

• ci saranno per tutto il giorno paninetti, taglieri, bigoli, maccheroni, pollo in tecia e contorni, dolci sfiziosi e molto altro, per colazione, pranzo, aperitivo, I vignaioli e produttori saranno dietro il banco, Cantina Tonello, Santa Colomba, Collematto, Pialli, Distilleria Schiavo, Birrificio del Borgo.

La musica

Dalle 10:00 alle 13:00 ULYSSES TALES. Montecchiano Doc è un Dj e cantautore.

Dalle 13:00 alle 14:00 il palco passa a ALBERTO DORI. Un mix di generi nei suoi album con sonorità molto indie e testi che fanno sognare.

Dalle 14:00 alle 15:00 passa il microfono a LAW J. DINERO. Lorenzo ha deciso di virare la propria scrittura verso l'inglese e le sue ballate vi rimarranno impresse

Dalle 15:00 alle 18:00 si comincia a ballare! Il TRIO DE JANERO.

Dalle 18:00 in poi una colonna portante della discoteca Vicentina: ROBERTO VISONA'. I 90 Wonderland faranno cantare, ballare, saltare e divertirci fino alla fine.

I Peccati della Terra - Bottega & Cucina

Via Campestrini Vecchia 16, Montecchio Maggiore. Prenotazioni: tel. 340 6008417