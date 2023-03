I musici di Francesco Guccini a Schio

I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI è il progetto formato dai musicisti storici del Maestrone modenese che si propone di dare continuità a un patrimonio artistico e poetico immenso.

I “Musici” sono presenti nell’album NOTE DI VIAGGIO (Capitolo 2) sottotitolo “Non vi succederà niente”, il secondo volume della raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini, prodotte e arrangiate da Mauro Pagani e interpretate dalle grandi voci della musica italiana.

Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo il basso di Enzo Frassi riempiranno due ore di spettacolo dal vivo, ripercorrendo i più grandi successi del poeta da Il vecchio e il bambino a La locomotiva; da Autogrill a L‘ Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino ad arrivare a Noi non ci saremo, Canzone per un‘ amica, Vedi cara, Cyrano, Incontro…

Ed è con immenso piacere che i Musici danno il bentornato ad Ellade Bandini, uno dei batteristi protagonisti della storia della musica italiana ed al fianco del Maestrone per più di trent’anni.

Il concerto previsto per sabato 18 marzo rinviato a DOMENICA 30 APRILE 2023. I biglietti acquistati sono validi per la nuova data. Chi non potesse partecipare al recupero può richiedere il rimborso, tramite il circuito presso il quale ha effettuato l’acquisto, entro e non oltre il 10 aprile 2023.

I MUSICI DI FRANCESCO GUCCINI sono:

° JUAN CARLOS “FLACO” BIONDINI, chitarre e voce

° VINCE TEMPERA pianoforte e tastiere

° ANTONIO MARANGOLO fiati e percussioni

° ELLADE BANDINI batteria e percussioni

° ENZO FRASSI basso elettrico



