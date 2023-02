I Modà in concerto a Bassano

Ci sarà anche Bassano del Grappa nel tour estivo dei MODÀ annunciato a poche settimane dalla presentazione di “LASCIAMI” alla 73° edizione del Festival della Canzone Italia sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La band capitanata da Kekko Silvestre si esibirà con orchestra dal vivo il 22 giugno (ore 21.30) al Parco Ragazzi del ’99, nel concerto organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Bassano del Grappa.

I MODÀ sono tornati al Festival per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”, il ritorno - questa volta nei big - nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

“Lasciami – racconta Kekko Silvestre - è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi come te la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle”.

“LASCIAMI” è accompagnata da un video (visibile al link https://youtu.be/EQavU_xpMrA) diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e girato nell’incantevole cornice di Villa Ida Lampugnani Gajo nei dintorni di Milano. Nel video una lei ammaliante e ambigua, come la depressione, avvolge Kekko in uno stretto abbraccio, per poi accerchiarlo con un ballo oppressivo e oscuro.

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston, il successivo tour nei teatri (praticamente sold out) e il tour estivo con orchestra sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei MODÀ (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’oro, 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi Sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Le prevendite al concerto saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di martedì 28 febbraio nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Biglietti:

poltronissima platinum € 74+diritti di prevendita

poltronissima gold € 65+ diritti di prevendita

poltronissima € 48+ diritti di prevendita

poltrona € 38+ diritti di prevendita

Informazioni:

DuePunti Eventi- tel. 0445.360516