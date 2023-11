I Mercatini dello Scoiattolo a Staro con stand gastronomico

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 2023, si terrà, in località Staro di Valli del Pasubio, I Mercatini dello Scoiattolo, a cura del Gruppo Giovani Valli del Pasubio con il patrocinio del Comune di Valli del Pasubio.

Programma

25 NOVEMBRE - dalle 15:00 alle 20:00

Ore 15:00: Apertura dei mercatini e dello stand gastronomico

Ore 17:30: Accensione dell'albero decorato con i lavoretti della scuola materna di Valli del Pasubio

26 NOVEMBRE - dalle 10:00 alle 20:00

Ore 10:00: Apertura dei mercatini e dello stand gastronomico

Ore 10:30: Santa messa animata dal Coro di Staro e accensione del Presepe Storico in Chiesa

Ore 11:00: Giochi per bambini e ragazzi con i Gruppi Giovani di Valli del Pasubio

Ore 15:00: Raccontastorie per bambini con Jader Girardello

Ore 16:00: Arrivo di Babbo Natale e consegna delle letterine

Per informazioni: Ivan 338 424 2053, www.staro.it