I menù dei ristoranti di Vicenza per Natale

Cliccando nella sezione qui sotto potrete visualizzare le varie proposte. Il consiglio è di prenotare per tempo il Ristorante scelto (contattando direttamente il locale) e… aspettare con gioia Natale, ben sapendo che ci saranno degli ottimi piatti preparati ad hoc dallo chef, un ambiente a festa, l’accoglienza delle grandi occasioni.

A scorrere i vari menu che si potranno gustare in questa speciale occasione, si scopre che sulla tavola di Natale i veri protagonisti saranno soprattutto i sapori della tradizione e del territorio: i risotti, gli gnocchi, i tortellini e poi il bollito, il cappone, il cotechino, ma anche tanto pesce; e tra i prodotti del territorio il radicchio, il tartufo dei Berici, il riso di Grumolo, le patate di montagna, i funghi e molto altro ancora. Anche l’abbinamento dei vini ai piatti trova un’ottima scelta nelle produzioni vicentine.

Resta ampio il panorama delle proposte dei cuochi del territorio, che mai come in occasione del Natale, sfoderano il meglio della loro passione ed esperienza in cucina.

LE PROPOSTE DEI RISTORANTI DI VICENZA PER IL PRANZO DI NATALE 2021

Nei ristoranti di Vicenza sarà possibile gustare le migliori prelibatezze che gli Chef berici sono pronti a proporre per il pranzo di Natale, ma come scegliere il posto ideale dove festeggiare con i propri cari? Confcommercio con i ristoratori vicentini hanno messo in rete tutte le proposte.

Ristorante Irma

ARSIERO

VAI AL MENU

Al Pellegrino

CHIAMPO

VAI AL MENU

Trattoria Locanda Cava D'Oro

ISOLA VICENTINA

VAI AL MENU

Trattoria Caissa

MAROSTICA

VAI AL MENU

Chalet Clara

NOGAROLE VICENTINO

VAI AL MENU

Trattoria All'Angelo

PIOVENE ROCCHETTE

VAI AL MENU

Ristorante Al Garibaldino

POSINA

VAI AL MENU

Hotel Ristorante Belvedere

ROANA

VAI AL MENU

Villa Ciardi

ROANA

VAI AL MENU

The Giuliani's Brothers

SAREGO

VAI AL MENU

Ristorante Alla Veneziana

SCHIAVON

VAI AL MENU

Ristorante Hotel Noris

SCHIO

VAI AL MENU

Trattoria Framarin

VICENZA

VAI AL MENU

Villa Bassi Ristorante Enoteca Bottega

ZUGLIANO

VAI AL MENU