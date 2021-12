I martedì all'osservatorio di Arcugnano: serata aperta per la visione del cielo

Tutti i martedì l’Osservatorio Astronomico di Arcugnano è aperto al pubblico per l’osservazione del cielo.

L’evento prevede la visita dell’osservatorio, la visione della mostra permanente di astrofotografia e l’osservazione del cielo al telescopio.

Potrete inoltre porre domande agli astrofili presenti: il martedì sera è anche un’occasione di incontro tra soci e simpatizzanti. L’apertura è confermata anche in condizioni di tempo nuvoloso; in caso di pioggia l’evento potrebbe essere annullato: in tal caso sarete avvisati tramite email all’indirizzo che avete usato per registrarvi.



Il personale provvederà ad effettuare i controlli secondo quanto previsto dalla legge.