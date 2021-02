I Martedì al Conservatorio: concerto on line di chitarra

Anche “I Martedì al Conservatorio” del “Pedrollo” di Vicenza arricchiscono nella modalità on line gli appuntamenti del fitto cartellone rimandato nuovamente a causa dell’emergenza sanitaria.

Martedì 9 febbraio alle ore 18.00, dalla Chiesa di San Domenico annessa all’Istituto musicale berico, visibile attraverso la pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9, si potrà assistere al concerto degli allievi di Chitarra classica del prof. Stefano Grondona.

Il duo chitarristico formato da Raffaele Putzolu e Victor Valisena proporrà “Tonadilla” del compositore e pianista spagnolo, autore del famoso celebre Concerto d’Aranjuez, Joaquin Rodrigo (1901-1999). Il nome della composizione si rifà appunto al corrispettivo genere, una canzone di carattere teatrale, nata tradizionalmente come intermezzo operistico, in voga in Spagna e in colonie spagnole come Cuba nell’Ottocento. La tonadilla ha inoltre influenzato il moderno sviluppo della zarzuela, altro genere lirico-drammatico che alterna scene parlate, cantate e balli ispirati al folclore ispanico. A seguire l’AARS Guitar Quartet, formato da Alberto Santin, Alberto Rassu, Raffaele Putzolu e Stefano Trevisan, si cimenterà nell’esecuzione de “Il Bestiario di Leonardo”, suite del 2007, composta originariamente per quattro chitarre, dell’eclettico violoncellista Giovanni Sollima, la cui profonda preparazione classica non gli ha impedito di spaziare e contaminare i generi più distanti e diversi, divenendo una delle personalità più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. “Il Bestiario di Leonardo” di Sollima sono in sostanza dei brani ispirati agli animali immaginari descritti e disegnati da Leonardo da Vinci nel proprio, appunto, “Bestiario”. Si legge ad esempio di “Macli” nel testo leonardiano: “questa bestia nasce in Iscandinavia isola. Ha forma di gran cavallo, se non che la gran lunghezza dello collo e delli orecchi lo variano”. Animali fantastici a cui la musica di Sollima riesce a dar vita.