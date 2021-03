I Martedì al Conservatorio: concerto on line del T.A.P. Saxophone Duo

Suona ancora la musica del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” grazie a diversi contributi, registrati prima delle ultime disposizioni governative in materia di Covid-19, che garantiranno per alcune settimane la continuazione nella modalità on line dei principali cartelloni concertistici dell’Istituto berico.

Martedì 16 marzo 2021 alle ore 18.00, per la rassegna “I Martedì al Conservatorio”, a cura di insegnanti, diplomati eccellenti, ospiti di prestigio e studenti brillanti, verrà trasmesso sulla pagina www.facebook.com/ conservatorio.divicenza.9 - e sarà disponibile in seguito nell’archivio permanente del canale YouTube “conservatoriovicenza” – un breve concerto del T.A.P. Saxophone Duo, composto dai sassofonisti Alessandro Juncos e Riccardo Fachinat, affiancato dal pianoforte di Giovanna Berti. Il gruppo eseguirà brani originali sia a propria firma che di compositori vicini al progetto artistico nato con lo scopo di indagare i diversi aspetti della musica contemporanea. Le composizioni affrontate sono caratterizzate dalla presenza di diversi tipi di linguaggio e dall’utilizzo dell’improvvisazione libera nel senso più ampio del termine, con la finalità di creare una “musica libera”, ossia priva delle barriere che separano i diversi generi e stili musicali. I titoli proposti: “Rum” di Alessandro Juncos, “Nothing to talk about” e “No Tag” di Elena Rezzaro e in chiusura “Poli” di Adalberto Ferrari, docente di Clarinetto presso il “Pedrollo” nonché celebre clarinettista e sassofonista attivo in vari ambiti musicali (jazzistico, contemporaneo, classico ed etnico).