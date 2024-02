I dolci profili di Salcedo: escursione sui colli ai piedi dell'Altopiano

Indirizzo non disponibile

ESCURSIONE SUI COLLI DI SALCEDO, AI PIEDI DELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

Una mattinata nel territorio di Salcedo, paese della fascia pedemontana.

Si passa per il colle di San Valentino che ospita l'omonimo eremo di origini antichissime e l'annessa chiesetta di Sant'Anna, per proseguire tra valli, ruscelli e alture fino a sfiorare il confine meridionale dell'Altopiano di Asiago.

Un percorso ad anello ricco di scorci e panorami suggestivi.

QUANDO: domenica 18 febbraio 2024

Ore 9:00

Ritrovo presso il piazzale Quattro Martiri (Salcedo) | link Maps: https://goo.gl/maps/6mDD1BSKsXeAtUXi7

DURATA: circa 3 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 8 km, dislivello 350 m.

COSTI DELL'ESCURSIONE GUIDATA

€ 15,00 adulti

€ 5,00 dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, scorta personale d'acqua, spuntino, bastoncini da trekking (consigliati), abbigliamento a strati, giacca antipioggia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via whatsapp - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA