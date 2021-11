I diritti dei coniugi, o dei conviventi, nelle questioni economiche della famiglia

Avere piena consapevolezza di quali siano i diritti dei coniugi, o dei conviventi, nelle questioni che riguardano le decisioni della famiglia è di fondamentale importanza per una conduzione equilibrata delle dinamiche familiari, anche sotto il profilo della gestione economica.

Paradossalmente la famiglia può diventare il luogo in cui talvolta può essere più difficile far valere i propri diritti, proprio perché le dinamiche affettive intervengono in modo determinante: è importante capire che i diritti vanno rispettati e non vanno confusi con gli affetti.

Comprendere a fondo come vanno prese le decisioni economiche in famiglia è un punto di partenza essenziale per permettere che la gestione economica familiare avvenga in modo corretto e giusto ed evitare che si trasformi in alcuni casi in un terreno scivoloso, fatto di disequilibri, che possono anche

diventare prevaricazioni, fino a trasformarsi in situazioni di vera e propria dipendenza e violenza economica.





