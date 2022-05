I Concerti Brandeburghesi al Teatro Olimpico

Ecco la celeberrima serie dei “Six concerts avec plusieurs instruments”, ovvero i Concerti brandeburghesi – dal margravio di Brandeburgo al quale furono dedicati nel 1721 – che Johann Sebastian Bach compose prevalentemente durante la sua permanenza alla corte di Cöthen in qualità di maestro di cappella.

La raccolta non nacque come tale, nel senso che non si tratta di una serie di concerti scritti per una specifica ricorrenza, ma venne “assemblata” ad hoc per essere inviata al margravio brandeburghese accompagnata da una dedica molto ossequiosa.

Da allora sono passati tre secoli, ma la straordinaria freschezza di questi Concerti, spesso proposti anche singolarmente, continua ad ammaliare il pubblico di tutto il mondo e di tutte le età.

Domenica 8 maggio 2022, ore 20:30

Teatro Olimpico, Vicenza

