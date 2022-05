I colori e le storie del Cengio con cena in Agriturismo

Escursione che permetterà di visitare alcuni dei luoghi più importanti dal punto storico dell’Altopiano dei Sette Comuni, come la Mulattiera di Arroccamento, il Salto del Granatiere e la Zona Sacra del Monte Cengio. Vivremo appieno, inoltre, la natura che ci circonda, osservandone i colori nei vari momenti del pomeriggio e della sera. Concluderemo con un’ottima cena presso l’Agriturismo Malga Roccolo, prima di godere dello splendore del tramonto e tornare al punto di partenza sotto le stelle.

I COLORI E LE STORIE DEL CENGIO - Sabato 28 Maggio (15.00-22.00)

RITROVO

Ore 15.00 presso il Piazzale Principe di Piemonte nel comune di Cogollo del Cengio (VI).

DETTAGLI TECNICI

- Durata: 7 ore circa (compresa la cena in rifugio)

- Lunghezza: 8 km

- Dislivello complessivo in salita: 450 m

- Difficoltà: Medio

EQUIPAGGIAMENTO

- Scarponcini o scarpe adatte a camminare su terreno sterrato

- Borraccia con acqua e snack per le soste

- Abbigliamento a strati adeguato alla stagione

- Torcia elettrica

- Mascherina e gel igienizzante

PREZZO ESCURSIONE

- Adulti: 20 euro

- Ragazzi dai 10 ai 16 anni: 10 euro (età minima consigliata 10 anni)

Il prezzo comprende l’escursione guidata al monte Cengio.

La cena in rifugio verrà pagata direttamente in loco, verrà proposto il menù alla carta.

INFO E PRENOTAZIONI

- Cellulare: 339 6101976

- Mail: barbalbero.guida@gmail.com

La prenotazione è OBBLIGATORIA entro le ore 18.00 del giorno prima. Per qualsiasi dubbio sul percorso o l’equipaggiamento non esitare a contattare la guida.

GUIDA:

Luca Grotto (Guida Ambientale Escursionistica)