Vi è in Europa una cultura comune che trae le sue origini negli antichi riti per celebrare il solstizio d’inverno. Il caroling, l’andare cioè a cantare di casa in casa canti augurali ricevendo in cambio offerte in natura o in denaro, era uno di questi riti che non si è modificato dopo la diffusione del cristianesimo. Alla festa del sole si è solamente sostituita la festa della nascita di Cristo. Durante il corso verrà proposto un repertorio di canti legati ad alcuni dei vari riti che si svolgevano durante il periodo natalizio-epifanico, in tempi lontani ma non remoti. Essi, rinsaldando i valori della collettività, permettevano ai meno fortunati di integrare il magro vitto quotidiano con quanto ricavavano dalle questue rituali. I brani proposti appartengono al repertorio popolare tradizionale europeo (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Ungheria).

I canti del solstizio d'inverno

Laboratorio di canto popolare

a cura di Luciano Zanonato e Fiorella Mauri

