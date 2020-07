I am Trap al Custom club

E' una dj veronese tra le più promettenti newcomer che hanno iniziato a calcare le console nel 2019 a proporre il meglio della trap al Custom Club di Vicenza. Figlia della passione per il djing e per la musica elettronica, inizia il suo percorso avvicinandosi a BSMNT, evento di successo del panorama nazionale. Nell’arco di pochi mesi ha collezionato una serie di esperienze che spaziano dall’opening ad alcuni dei migliori artisti italiani fino ad uno dei migliori locali al mondo, l’Aquarius di Pag, passando per club storici come il Number One di Cortefranca.

Custom Club è una discoteca dove puoi ascoltare e ballare la migliore musica Hip hop del presente e del passato, R&b, regaetton, latino, dembow e altro.



I AM TRAP - Custom Venerdi 31 luglio

dalle ore 22:00 alle 04:00



Custom Club

Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 24, 36100 Vicenza

resident dj AGO DJ

ingresso gratuito



