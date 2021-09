I 4444 scalini della Calà del Sasso: la scalinata più lunga d'Italia

Prezzo non disponibile

«È lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta lassù, sull'Altopiano di Asiago...si chiama "Calà del Sasso" ed è una delle opere più fantastiche delle Alpi» - Paolo Rumiz

La Calà del Sasso è il percorso, formato da 4444 gradini, che collega il comune di Valstagna alla frazione Sasso di Asiago, nell'Altopiano dei Sette Comuni: è la scalinata più lunga d'Italia, oltre che una delle scalinate più lunghe al mondo aperta al pubblico.

SABATO 18 AGOSTO DALLE ORE 09:30

Con questa escursione la si solcherà sia all'andata che al ritorno, per scoprirne tutti i dettagli naturalistici e storici.

Durante l'escursione, possibile visita al Museo Battaglia Tre Monti di Sasso d'Asiago (su disponibilità delle guide museo)...

CHI PUO’ PARTECIPARE?

L’ itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata, dai 10 anni in su

ATTREZZATURA RICHIESTA

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua, snack, mascherina, gel disinfettante

DATI TECNICI ESCURSIONE

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +750 m ca

Durata: 5 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 8 km ca

PRANZO AL SACCO

Guide Ambientali Escursionistiche: Elena Zolin

RIENTRO ALLE AUTO: ore 15.00 circa

DOVE CI TROVIAMO?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

QUANDO E A CHE ORA?

SABATO 18 SETTEMBRE 2020

Orario di ritrovo: ore 9.30

IL COSTO

Adulti € 20,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 15,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

PROGRAMMA DETTAGLIATO E I MODULI DI ISCRIZIONE

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

– Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

– Email: info@trekkin2thewild.com

PER PARTECIPARE A QUESTO EVENTO E' RICHIESTO IL GREEN PASS SOLAMENTE PER LA VISITA AL MUSEO (FACOLTATIVA)