Hop hop street food a Vicenza

Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 giugno, dalle 10:30 alle 24:00 arriva a Vicenza “HOP HOP STREET FOOD” più di 20 cucine itineranti e birrifici di operatori provenienti da tutta Italia e dal mondo che saranno protagonisti nell’Esedra di Viale Roma e Viale Dalmazia.

Decine di veri e propri artisti del cibo di strada realizzeranno le loro specialità più gustose e curiose con un mix di colori, sapori e profumi. Autentiche opere d’arte dello Street Food servite ancora roventi tra specialità nostrane ed etniche, senza dimenticare le particolari ed ottime birre artigianali.

Gli avventori avranno a disposizione un’offerta culinaria molto ricca con specialità tipiche da assaporare passeggiando o comodamente seduti nei posti disponibili in un'atmosfera che solo Hop Hop Street Food saprà regalarvi.

Non perdete l’occasione di partecipare alla tappa vicentina della tournée nazionale di “Hop Hop Street Food”, la manifestazione gastronomica itinerante di cibo di strada e cucina popolare organizzata dall'Associazione Culturale Il Tritone in collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Vicenza.