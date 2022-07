Hoga Zait festival cimbro, le antiche tradizioni dell'Altopiano

Indirizzo non disponibile

Una festa che celebra le origini cimbre degli abitanti dell'Altopiano di Asiago. Nel Veneto la zona di Asiago fu la prima ad essere occupata dal popolo germanico quasi in coincidenza con la caduta dell'Impero Romano, e ancora oggi alcuni anziani dell'Altopiano dei Sette Comuni parlano unaffascinante e misteriosa lingua dialettale di origine tedesca derivata dallidioma celtico. Questo legame col mondo cimbro va quindi conservato come si fa con i beni preziosi, studiandolo (esiste anche un Istituto di Cultura Cimbra) e celebrandolo. Hoga Zait è l'unico festival cimbro. Il nome dalla difficile pronuncia significa tempo alto, tempo bello dunque lideale per una festa.

Hoga Zait il festival cimbro

Hoga Zait il festival cimbro del Comune di Roana ti aspetta dal 15 al 17 e dal 22 al 24 luglio. La kermesse ritorna alle origini arricchendosi di nuove attività e spettacoli incentrati sulla tradizione e sulla cultura cimbra, proponendo i “mestieri di una volta” con laboratori e varie iniziative svolte nelle 6 frazioni; intrattenimenti musicali grazie a diversi ospiti tra cui la cantante Maria Roveran, Ilaria Vellar e il gruppo Balt Huttar, per concludere il tutto con balli folk in costume tradizionale a cura del gruppo “Valli del Leno - Vallarsa”.

Il primo week end vede come protagoniste le frazioni di Mezzaselva all’interno del parco SelvArt e presso il Ristorante Kappa 2 con tema “Stonhaus”, Canove nell’Az. Agricola Waister, presso il Palazzetto Poli-funzionale e nella località Bisele con tema “La lavorazione del latte e del formaggio” e Treschè Conca nella Stalla dei “Seja” e Cinema –Teatro “Palladio” di Cesuna con tema “La lavorazione della lana”.



Il secondo week end invece si svolgerà nelle frazioni di Camporovere vicino la Chiesetta dell’Holl e Osteria “La Tagliata”con tema “I Carbonai”,Cesuna vicino il Pala Ciclamino e nel Parco delle Leggende con tema “Il legno tra arte e usi quotidiani” e Roana presso Piazza Santa Giustina con tema “La vita in fattoria e la tradizionale traversata della Val d’Assa”.

Dal 15 luglio 2022 al 17 luglio 2022 - Dal 22 luglio 2022 al 24 luglio 2022

Per informazioni:

IAT Roana

Tel: 0424 694361