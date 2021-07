Hoga Zait festival cimbro: passeggiate, laboratori, degustazioni, tutto il programma

Una festa che celebra le origini cimbre degli abitanti dell'Altopiano di Asiago.

Non si tratta di new age o di mode passeggere, ma di fatti storici di flussi e migrazioni nonchè di tradizioni importanti da mantenere. Nel Veneto la zona di Asiago fu la prima ad essere occupata dal popolo germanico quasi in coincidenza con la caduta dell'Impero Romano, e ancora oggi alcuni anziani dell'Altopiano dei Sette Comuni parlano unaffascinante e misteriosa lingua dialettale di origine tedesca derivata dallidioma celtico. Questo legame col mondo cimbro va quindi conservato come si fa con i beni preziosi, studiandolo (esiste anche un Istituto di Cultura Cimbra) e celebrandolo. Hoga Zait è l'unico festival cimbro. Il nome dalla difficile pronuncia significa tempo alto, tempo bello dunque lideale per una festa.

Sabato 10

MATTINO 9:30 — Camporovere — Escursione "Storie di Resistenza"

POMERIGGIO AVVENTURA — Località Hoell — "Il Peldrich dell'Hoell"

Domenica 11

MATTINO 9:30 — Mezzaselva — Escursione "Storie di contrade"

POMERIGGIO AVVENTURA — Selvart (parcheggio ristorante K2) — "L'Orco dello Stoanhaus"

Venerdì 16

MATTINO 9:30 — Canove — Escursione "Storie di Donne Cimbre"

POMERIGGIO AVVENTURA — Località Cattedra — "I Sanguanelli del Bisele"

Sabato 17

MATTINO 9:30 — Cesuna — Escursione "Storie di erbe"

POMERIGGIO AVVENTURA — Antiche Fontane (ritrovo piazzetta dell'Alpino Cesuna) — "Le Anguane del Kalt aprunno"

Domenica 18

MATTINO 9:30 — Roana — Escursione "Storie di caccia"

POMERIGGIO AVVENTURA — Chiesetta dello Spillek — "Le Beate Donnette del Lonaba"

SERA 21:00 — Laghetto di Roana — "La notte delle Creature" spettacoli e emusica dal vivo

Programma dettagliato

Sabato 10 Luglio

presso prati dell’Hoell

Avventura POMERIGGIO

Camporovere Kamparube

Il Peldrich dell'Hoell

operatrice: Piera Baggio - autrice e maestra montessoriana

titolo: Da un piccolo seme incantato...un orto inaspettato!

Peldrich, tipico contadino "de navolta" conosce perfettamente le leggi della natura.

Potrai impastare terra ed elementi naturali lasciandoti incantare dalla forza e dalla bellezza di semplici e piccoli semi e riscoprirtisimile a loro!

Domenica 11 Luglio

MATTINO

Mezzaselva/Toballe • Storie di contrade

Ora di partenza: 9.30

Luogo di ritrovo: Campo sportivo di Mezzaselva

I vari popoli che salirono in Altopiano iniziarono a coltivarlo poco a poco disboscando i dolci pendii per farne campi e pascoli.

Man mano che la popolazione cresceva si creavano nuovi insediamenti, caratterizzati non solo da nomi più o meno coloriti di qualche famiglia ma anche da identificazioni precise per indicare una certa professione presente nella contrada. Troviamo perciò tra le antiche carte le località Trujo, Schneidar, Tökkalar, Pajazzen… oggi italianizzati più o meno fedelmente, questi toponimi raccontano vicende passate che testimoniano l’inventiva e la capacità di queste genti percorrendo un facile sentiero che regalerà molteplici emozioni.

Da portare con sé:

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca

impermeabile antivento, acqua pertutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro),

eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.



Avventura POMERIGGIO

operatrice:Consuelo Morello - Maestra d'arte,autrice e illustratrice

titolo:Colori, forme e fantasia, per riportare l'allegria!

Quando l'orco riporta tutti i bambini nelle loro case a lsicuro e nella sua grotta cala il silenzio a volte si sente inutile e solo... ed è in quel momento che l'immaginario appare!

Prendono vita animali, esseri fatati e oggetti magici, che tessono nell'ariale loro emozionanti avventure, così l'orco ritorna asorridere.

presso Selvart (ritrovo parcheggio Ristorante K2)

Mezzaselva

Toballe

L'Orco dello Stoanhaus

Venerdì 16 Luglio

MATTINO

Canove/Roan • Storie di Donne Cimbre

Ora di partenza: 9.30

Luogo di ritrovo: Piscine di Canove

Come spesso accade, nella storiografia ufficiale il ruolo delle donne è spesso in secondo piano. Ma il lavoro e le competenze delle donne cimbre hanno permesso a generazioni e generazioni di sopravvivere tra queste montagne. Ad esempio a loro erano affidate le conoscenze erboristiche per curare uomini ed animali in tempi di necessità.

Il carattere deciso ed indomito delle nostre montanare emerge anche in un famoso episodio dell’ottocento, il tumulto delle donne cimbre, dove il loro ruolo è stato fondamentale per congiungere i due lembi del Comune di Roana con la costruzione del ponte sulla Valdassa.

Si camminerà lungo antiche vie oggi semisconosciute, capiremo le fatiche di un tempo e ascolteremo le testimonianze che ci sono giunte sulla loro forza e sulla loro intraprendenza.

Da portare con sé:

Scarponcini da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca

impermeabile antivento,acqua pertuttala durata dell’escursione (almeno 1 litro),

eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da

sole, cappellino.

Canove Roan

Avventura POMERIGGIO

Operatrice: Sandra Rigoni - educatrice

Titolo:Giochi, salti e agilità...guai a chi le orme del sanguanello calpesterà!

Il sanguanello è un folletto dispettoso, agile, furbo,scaltro.

Con giochi, salti, e prove di abilità.

presso località Cattedra

I Sanguanelli del Bisele



Sabato 17 Luglio

MATTINO

Cesuna/Kan-Züne • Storie di erbe

Ora di partenza: 9.30

Luogo di ritrovo: Piazzetta Alpino di Cesuna

Il Kraut è stato per secoli, assieme al formaggio Asiago, il principale componente della dieta dei Cimbri: una misticanza di erbe cruda o cotta, asciutta o in zuppa, semplice o condita… ma mai uguale due volte di seguito.

“Era caratteristica della brava massaia -scrive un professore di botanica dell’università di Torino- conoscere almeno un centinaio di erbe da mettere sul piatto”.

Erbe per mangiare, per curarsi, per aiutare glianimali, per benedire e portare

fortuna… tanti usi sedimentati nei secoli.

Escursione tra i prati ed i boschi di Cesuna.

presso Antiche Fontane (ritrovo piazzetta dell'Alpino in centro paese).

Cesuna Kan-Züne

Avventura POMERIGGIO

Operatrice: Silvia Ceriali - Guida - esperta naturalista

Titolo:Che stupore...realizzare sull'acqua un magico fiore!

Le anguane sono creature d'acqua, esperte in arti magiche, cantanti, abilissime a fare il bucato e protettrici degli esseri acquatici!

Laboratorio presso Antiche Fontane (ritrovo piazzetta dell'Alpino in centro paese)

Le Anguane del Kalt al prunno

Domenica 18 Luglio

MATTINO

Roana/Robaan • Storie di caccia

Ora di partenza: 9.30

Luogo di ritrovo: Piazza Santa Giustina di Roana

La presenza della selvaggina nei boschi è stato per secoli un piccolo aiuto alla povera dieta dei montanari. Spesso erano le uniche proteine a disposizione oltre a quelle del latte e del formaggio.

Sin da bambini si impara a distinguere gli uccelli dal canto, a conoscere e rispettare i periodi degli amori, astudiare gli spostamenti dei selvatici per coglierli nel momento opportuno.

Un’arte forse scomparsa, ma che verrà raccontata ammirando il paesaggio Cimbro tra i dolci pendii di Roana grazie anche al poema latino “Fringuelleide” che è stato ispirato dall’attività venatoriasu questi monti.

Roana Robaan

Avventura POMERIGGIO

Operatrice:Consuelo Morello - maestra d'arte -autrice e illustratrice

Titolo:Uno scambio magico

Nelle piccole creature dalle bianche vesti si cela tutta la potenza della natura. Le beate donnette conoscono i segreti più nascosti del bosco.

Laboratorio presso chiesetta dello Spillek

Le Beate Donnett e del Lonaba

Ore 21.00 • Laghetto di Roana

La notte delle Creature

Una notte magica in cui prendono vita personaggi dei Boschi, creature misteriose, Fate delle Acque. Da storie ispirate alla mitologia classica e alle leggende popolari, uno spettacolo esoterico e fantastico. Trampolieri che danzano come figure fiabesche, performance di fuoco sull'acqua, ombre gigantesche che raccontano una leggenda che viene da lontano. La musica dal vivo accompagna e rende l'atmosfera carica di emozioni e aspettative, per un gran finale con effetti pirotecnici che si specchiano nel lago a tempo incalzante.

Informazioni

Ufficio IAT Roana

Chalet turistico

Via Campiello, SN - 36010 Treschè Conca(VI)

Aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lunedì.

Tel.0424-694361

