Hoga Zait festival cimbro, le antiche tradizioni dell'Altopiano

Torna anche quest’estate Hoga Zait, il tradizionale festival Cimbro del Comune di Roana, che nella lingua cimbra significa “Tempo alto”, “Tempo bello” e quindi, tempo di festa. L’intrattenimento pensato per grandi e piccini, attraverso varie attività e iniziative per far scoprire la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi e le immancabili leggende cimbre del territorio roanese.



Il festival quest’anno volge alla sua 18^ edizione e porta tante novità, la prima fra queste è la sua durata, infatti non si svolge solo durante i due week end centrali di luglio ma anche nei giorni infrasettimanali, da venerdì 12 a domenica 21 luglio 2024.



Programma

Venerdi 12 - Canove Loc. Bisele

- Ore 18:30 alle 21:00 Escursione al Bisele “Ass Taal – la montagna all’incontrario” (AsiagoGuide)

- Ore 21:00 Apertura ufficiale del festival con concerto Pierangelo Tamiozzo e Hotel Rif



Sabato 13 - Treschè Conca Piazza Fondi

- Ore 9:30 alle 13:00 Escursione tra le contrade di Treschè Conca “Alte Lentle: Conca, un paese sospeso tra cimbri e veneti”

- Ore 18:00 Spettacolo “Filò de ‘sti ani e formaio fresco”



Domenica 14 - Camporovere loc. Casa Tanzerloch

- Ore 9:30 alle 13:00 Escursione alla scoperta della Camporovere cimbra “Alte Lentle me Kamparube”

- Ore 15:00 alle 18:00 Laboratori per bambini a cura di Carlo Bressan

- Ore 18:30 Reading musicale al tramonto con Cornisti e attore

- Ore 20:00 Cena cimbra presso Casa Tanzerloch con menù fisso



Venerdì 19 - Mezzaselva Baito Erio

- Ore 17:30 alle 19:30 Laboratorio per bambini a cura di AsiagoGuide “Un mondo selvatico”

- Ore 19:30 Stand gastronomico cimbro

- Ore 21:00 Concerto folk



Sabato 20 - Cesuna centri Paese e Parco delle Leggende

- Ore 10:00 alle 13:00 Caccia al tesoro a cura di AsiagoGuide “Dar Schàtz me Kan Zune”

- Ore 15:00, 16:00, 17:00 Letture animate e laboratorio per bambini a cura di Consuelo Morello presso Piazzetta dell’Alpino

- Ore 20:45 Spettacolo fiabesco delle Zelighen Baiblen presso Parco delle Leggende



Domenica 21 - Roana Piazza S. Giustina

- Ore 16:00 alle 18:00 escursione Obar Robaan a cura di Asiago Guide



- Ore 21:00 Concerto di chiusura del festival con “The Rumpled