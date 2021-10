"Hic et nunc": programma di teatro contemporaneo

Prezzo non disponibile

Venerdì 8 ottobre prende il via "Hic et nunc", la nuova stagione dell'AB23 di Vicenza, spazio del Comune di Vicenza dedicato al contemporaneo, affidato per la parte artistica e organizzativa alla vicentina Theama Teatro e al Teatro Scientifico di Verona. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Comune di Vicenza attraverso il “Bando Cultura 2021” nell'ambito del progetto “Vicenza oltre il Covid: con la cultura si riparte”.

Il cartellone, che prevede sette spettacoli, tre aperitivi musical-teatrali, due seminari e un’esposizione d’arte, si concluderà il 30 aprile 2022.

Vicenza - AB23 Rassegna HIC ET NUNC Stagione 2021 - 2022

Venerdì e sabato 8 e 9 ottobre, ore 21

Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio

STANZE PIRANDELLIANE

Con Jana Balkan, Isabella Caserta, Roberto Vandelli

adattamento di Jana Balkan

regia Ezio Maria Caserta - messinscena Isabella Caserta

Sabato 23 ottobre, ore 21

Casa Shakespeare

RITRATTI DANTESCHI

Regia Solimano Pontarollo

Venerdì 17 dicembre 2021, ore 21

Theama Teatro

UN PACCHETTO DI GAULOISES

Dalla omonima biografia di Guido Morselli scritta da Linda Terziroli . Testo di Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese e Anna Zago

Regia di Piergiorgio Piccoli

Con Piergiorgio Piccoli, Aristide Genovese, Anna Zago, Anna Farinello, Daniele Berardi, Carlo Properzi Curti e Paolo Rozzi.

Azioni fisiche di Greta Bragantini e Carlotta Pozza, coordinate da Ester Mannato.

Progetto scenografico di Franco Sinico

Musiche e video di Fabio Ferrando

Dal 14 gennaio al 30 gennaio

Antonio Zago

esposizione personale

SINCRETISMO MANIACALE: LA PITTURA IN AZIONE

sabato 15 gennaio, ore 19.30

Theama Teatro

Aperitivi teatrali (all’interno della mostra Sincretismo maniacale)

GIORGIO GABER – gli assurdi spostamenti del cuore

Con Anna Zago e Stefania Carlesso

Live music performer Thierry di Vietri e Fabio Agosti

Sabato 22 gennaio, ore 19.30

Aperitivi teatrali (all’interno della mostra Sincretismo maniacale)

RICORDANDO DE ANDRE’

Con Thierry Di Vietri, Simone Piccoli e Fabio Agosti

Piccolo concerto chitarra, voce, tastiera con aperitivo offerto

Sabato 29 gennaio, ore 19.30

Aperitivi teatrali (all’interno della mostra Sincretismo maniacale)

BATTIATO, VENGO A CERCARTI

Con Thierry Di Vietri, Simone Piccoli

Piccolo concerto chitarra, voce, tastiera con aperitivo offerto

Domenica 30 gennaio, dalle 10 alle 18

Antonio Zago

Seminario di pittura

GRATTAGE

Venerdì 18 febbraio e sabato 19 febbraio, ore 21

Anna Zago - Theama Teatro

CLITENNESTRA - i morsi della rabbia

Di e con Anna Zago

Regia Piergiorgio Piccoli

Venerdì 25 e sabato 26 marzo, ore 21

Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio

ROSSO PROFONDO

Di Luigi Lunari

diretto e interpretato da Roberto Vandelli

musica dal vivo Andrea Cortelazzo

APRILE

Seminario

PRATICHE FILOSOFICHE DI COMUNITA’

Laboratorio di autoriflessione e di capacità di ascolto reciproco. Condividendo le proprie conoscenze e idee da un punto di vista umano e filosofico.

Sabato 2 aprile, ore 19.30

Piergiorgio Piccoli – Theama Teatro

L’ELOGIO DEL NULLA

Di Christian Bobin

Venerdì 29 e sabato 30 aprile, ore 21

Teatro Scientifico e Theama Teatro

LE BRONTE

Esito residenza 2022

Con Isabella Caserta e Anna Zago

INFO E PRENOTAZIONI

0444 322525

info@teatroscientifico.com

info@theama.it

www.theama.it

Ingresso spettacoli e aperitivi musical-teatrali: biglietto unico a 10 euro

Ingresso gratuito alla mostra di Antonio Zago