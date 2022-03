"Heal the world: guarisci il mondo" con la Bassano bluespiritual band

HEAL THE WORLD - Guarisci il mondo

sabato 9 aprile 2022 – ore 21:00

Auditorium Comunale “A.Vivaldi” - CASSOLA (VI)



Serata conclusiva della Stagione di Teatro Musicale e di Prosa 2021/2022



Concerto della BASSANO BLUESPIRITUAL BAND

direttore Lorenzo Fattambrini



Evento organizzato da Fondazione Aida con il patrocinio del Comune di Cassola

Presentazione del progetto SOCIAL DAY 2022 – UNA MANO TIRA L’ALTRA



Biglietti: Intero 10,00 € - Ridotto 8,00 €



======================================



"Pensate alle generazioni

e proteggetele.

Dite che tutti noi

vogliamo fare in modo

che questo mondo

sia migliore per i bambini.

Così sapranno,

che per loro è un posto migliore

e un giorno faranno lo stesso

per i loro figli

e i figli dei loro figli".

(“Heal The World”, Michael Jackson – 1991)



Guarire il mondo.

Averne cura.

Cambiare modo di pensare ed agire, sapendo che il cambiamento comincia da noi stessi, dai piccoli gesti quotidiani che sono in grado di cancellare il dolore, di sopire il pianto, di donare speranza.

È necessario praticare una quotidiana attenzione a tutto ciò che ci circonda, alla Vita che incontriamo, sapendo che il destino del mondo è dentro ciascuno di noi, dentro ogni nostra azione, dentro ogni nostra parola, ogni nostro pensiero.

Noi siamo il mondo da guarire.

Noi siamo la cura.

La guarigione avviene attraverso l’Amore: rendere il mondo un posto migliore, un posto più luminoso da lasciare in eredità ai nostri figli.



L'Auditorium Vivaldi di Cassola è pronto per accogliere finalmente, dopo due anni di rinvii, l'entusiasmo e la vivacità della Bassano Bluespiritual Band, formazione corale-strumentale impegnata sin dal 2002 a fare musica per promuovere la solidarietà e il sostegno dei progetti di volontariato sociale.

I sorrisi, la gioia, la dinamicità della BBBand coinvolgeranno il pubblico presente in un emozionante concerto, che partendo dal repertorio gospel approderà fino a inedite riletture in chiave rock (senza dimenticare la musica italiana) grazie agli arrangiamenti originali di Lorenzo Fattambrini, direttore artistico del gruppo vocale-strumentale bassanese.

Il brano “Heal The World” di Michael Jackson - che offre lo spunto anche per il titolo del concerto - racchiude in sé il senso più profondo, come già ne “La cura” di Franco Battiato, del verbo inglese “to heal”: un “prendersi cura” che non equivale soltanto a “guarire il mondo” dalle sue ferite.

Infatti se la guarigione può essere intesa come un evento repentino, il concetto di cura implica una quotidiana attenzione al mondo che ci circonda, alle persone che incontriamo.

Solo cercando e trovando quel piccolo posto pieno d’amore che è dentro di noi, potremo rendere il mondo un posto migliore.



“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli a nuotare come i pesci ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli” diceva Martin Luter King: sullo slancio di questa idea la BBBand è sensibile alle iniziative sociali del territorio.

Con il progetto "Grazie Gospel" infatti i concerti diventano anche veicolo di informazione e di sostegno a quelle realtà di carattere solidale o culturale che pongono l'essere umano al centro del loro operato.



Nel corso della serata, che chiude la Stagione di Teatro Musicale e di Prosa 2021/2022 organizzata da Fondazione Aida, verrà presentato il progetto "Social Day", la cui finalità è "promuovere, in una giornata simbolica, l’azione di una Città Sensibile in cui le giovani generazioni stimolino il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso modalità che richiedono una presa di responsabilità, uno 'sporcarsi le mani' consapevole e condiviso con altri".



Anche così ci si prende cura del mondo.



=======================================



https://youtu.be/KIzjpFv0OZY



www.bassanobband.com



https://www.fondazioneaida.it/rassegna/teatro-serale-2021-2022-tra-musica-e-prosa/



Prezzo biglietti e promozioni

Intero 10,00 €

Ridotto 8,00 € – Over 65, Under 14, i possessori di Voucher Qui!Cultura e possessori delle seguenti carte: Naturasì, TOURING Club, Premium Card IBS, Mondadori Card / Selecard, Feltrinelli Carta Più e Feltrinelli Carta Multipiù, per i residenti a Cassola e gli iscritti alle Associazioni riconosciute nell’Albo Comunale.



Info

tel. 347 8226461 – tel. 045 8001471 / 045 595284

mail: auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it





https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5389