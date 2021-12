Harry Potter ai Mercatini di Natale in piazza San Lorenzo

Tante le sorprese per i fan del maghetto, una speciale Magic Experience e il truccabimbi. Continua l’appuntamento musicale da venerdì a domenica pomeriggio con Leo Frattini e le Frattinate, Lite orchestra e Armata Brancaleone Non ufficiale

Mancano pochi giorni all’anniversario dell’uscita del primo film di Harry Potter, nelle sale vent’anni fa, e anche i Mercatini di Natale a Vicenza gli dedicano uno speciale spazio incentrato sulla magia, previsto per sabato 18 e domenica 19 dicembre in piazza San Lorenzo.

Già lo scorso weekend i visitatori hanno potuto immergersi nelle novità di questa edizione dei Mercatini di Natale a Vicenza scoprendo le golosità di Candyland al Giardino Salvi, seppur in forma ridotta a causa di un focolaio covid tra gli espositori che non ha consentito alla maggior parte di partire da Trieste.

Per questo motivo da questo fine settimana, in modo più raccolto, ciò che è previsto al Giardino Salvi si sposterà in piazza San Lorenzo, dove, insieme ai consueti gazebo degli espositori ricchi di oggetti di artigianato, di abbigliamento e di oggettistica natalizia, se ne aggiungeranno alcuni completamente riservati al magico mondo di Harry Potter.

Saranno presenti anche alcune attività riservate completamente ai più piccoli, tra cui un trucca bimbi, per diventare per un giorno parte della comunità magica di Hogwarts, e varie altre attività e laboratori per disegnare e colorare oggetti magici. La festa culminerà nella giornata di domenica con i laboratori di Magic Experience, imperdibili attività magiche per diventare veri e propri apprendisti maghi.

Per tutta domenica 19 dicembre spazio anche al Gran Galà delle Principesse, con la possibilità, per tutte le bambine, di venire truccate e vestite come le più famose loro beniamine, oltre a laboratori a tema principesco e, per aggiungere ancora più magia, anche a tema Natale degli unicorni.

Le sorprese non finiscono qui. Il fine settimana sarà anche ricco di musica e divertimento, con le esibizioni, già a partire da venerdì pomeriggio dalle 16.30, di Leo Frattini e le Frattinate – musica e ironia, che stupirà il pubblico con canzoncine originali, ordite con il filo delle memorie di famiglia e intrise delle atmosfere demodé della canzone

italiana della prima metà del secolo scorso, un repertorio perfetto per celebrare il Natale.

Il programma musicale prosegue sabato, sempre dalle 16.30 in Piazza San Lorenzo, con l’esibizione di Lite Orchestra – swing’n jazz, con un repertorio che rivisita i grandi classici italiani ed internazionali, per un pomeriggio di grande musica. Domenica pomeriggio, infine, spazio ad Armata Brancaleone Non ufficiale – artisti di strada, che vi stupirà con la sua eccezionale musica, dai richiami blues e country’n roll, eseguita con originalissimi set tipicamente busker's, ottenuti da materiali di riciclo.

Tutti gli eventi per bambini sono su prenotazione e a posti limitati.

Magic experience: prezzo speciale di 10 euro; attività di trucca bimbi 5 euro.

Per poter effettuare la prenotazione telefonare al numero 3452308547.

I Mercatini di Natale a Vicenza, organizzati da Studioventisette, in collaborazione con il Comune di Vicenza e il contributo di AGSM AIM, sono aperti in corso Palladio, corso Fogazzaro, contra’ Battisti e piazza San Lorenzo fino a giovedì 6 gennaio 2022, dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 19, venerdì, sabato e prefestivi dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 20, il giorno di Natale e a Capodanno dalle 16 alle 20. All’ingresso della manifestazione verranno fornite tutte le indicazioni per poter vivere l’evento in tutta sicurezza. L’ingresso è gratuito.