Hard rock al Mamaloca

SABATO DALLE ORE 22:00 ALLE 01:00 UNPLUGGED GIORGIO ZUCCOLO & MAURIZIO FILIPPI



Tutte le città hanno le loro rockstar. E noi dalle nostre parti abbiamo loro, Giorgio Zuccolo e Maurizio Filippi. Un duo leggendario che sabato 26 settembre sarà ospite del nostro palco all'interno per onorarci con due ore di rock allo stato puro: Led Zeppelin, Scorpions, Queen, Whitesnak. Il tutto rigorosamente in acustico, per immergerci nell’atmosfera unica del live in unplugged. Unplugged Giorgio e Maurizio