Hangar Palooza: arriva il primo festival al Parco della Pace

Hangar Palooza è il festival che si terrà il 13, 14 e 15 ottobre 2023 al Parco della Pace. Un evento che nasce da una semplice idea dell'assessore ai Giovani Leonardo Nicolai del Comune di Vicenza: fare il festival dei festival, un appuntamento organizzato da tutte le feste rock di quartiere insieme.

Hangar Palooza - il festival dei festival

13 / 15 ottobre 2023 | Parco della Pace - Vicenza

Live & Dj Set

Casino Royale - Derozer - Populous - Lamante - Mont Baud - Gli Stellari - Luca Cescotti - Cmc - Dj B Synthetica - Gaz - Munstac - Mbut - Mattia G - Ruslan - J Fr - The Mojos

Area Truck Food e Mercatino Artigianale e Biologico - Visite Guidate - Cineforum - Dibattiti - Workshop - Jam Session - Spettacoli Busker - Concerti all'alba - Writer

Programma

VENERDÌ 13 OTTOBRE:

18.00: inaugurazione

19.00: J Fr + Ruslan dj set (second stage)

21.00: Gaz & Munstac - From Disco To Disco dj set (main stage)

22.30: Populous dj set (main stage)

00.00: Geo Fire Show, spettacolo di giocoleria (piazzale main stage)

00.00: Mbut + Mattia G dj set (volo stage)

02.00: Cine Club by Cinema Odeon - Horror Club: Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato (* SU PRENOTAZIONE)

SABATO 14 OTTOBRE

07.00: concerto all’alba con “Luca Cescotti” (Luca Cescotti, Sergio Marcante, Alberto Rassu)

09.00: mercato alimentare con Coldiretti Vicenza e altri produttori locali

09.00: Yoga a cura della scuola Shri Yoga Vicenza con Yasmine Sinno

09.30: laboratorio di introduzione alla comunicazione Nonviolenta di M.B. Rosenberg a cura di Angela Attianese (* SU PRENOTAZIONE)

10.00: animazione per bambini con La Ludo Vicenza

10.00: Incontro a cura di Laboratorio idee per il Sociale della Casa di Cultura Popolare: “viaggio nell’universo dei sistemi famigliari”

11.00: Tacate al Mercatin - mercatino itinerante di arte, artigianato e vintage

11.00: Jam Session (Michele Zanasi, Christian Guidolin, Francesco Mascolo)

12.00: Brunch a cura di Silene (* SU PRENOTAZIONE)

12.00: Proiezione documentario "Junk" a cura di Insieme Cooperativa Sociale (* SU PRENOTAZIONE)

14.00: Conferenza: "Il concetto del tempo diverso, libero, speciale, giusto per ogni bambino." Relatrice dott.ssa Zennaro Donatella a cura di Faiberica S.C.S.

17.00: Animazione per bambini a cura di Arciragazzi Vicenza + Spettacolo Busker: Giulia Rossi de "i 4 elementi": “Ti racconto, storie con oggetti che prendono vita”

18.00: Cine Club by Cinema Odeon - Short Time: Working Title Film Festival

19.00: The Mojos dj set (second stage)

21.00: Lamante live (main stage)

22.30: Derozer live (main stage)

00.00: Geo Fire Show, spettacolo di giocoleria (piazzale main stage)

00.00: Dj B Synthetica dj set (volo stage)

02.00: Cine Club by Cinema Odeon - Cult Night: The Warriors - I guerrieri della notte di Walter Hill (* SU PRENOTAZIONE)

DOMENICA 15 OTTOBRE

07.00: concerto all’alba con "Cmc” (Giovanni Clemente, Nicolò Masetto, Massimo Cogo)

09.00: mercato alimentare con Coldiretti Vicenza e altri produttori locali

09.00: Yoga a cura della scuola Shri Yoga Vicenza con Silvia Mariossi

09.30: Conferenza sul tema dell'inquinamento atmosferico a cura di Legambiente Vicenza

10.00: animazione per bambini con La Ludo Vicenza

11.00: Tacate al Mercatin - mercatino itinerante di arte, artigianato e vintage

11.00: Jam Session ((Giovanni Clemente, Nicolò Masetto, Massimo Cogo, Antonio Gallucci)

11.30: "Come oro tra le crepe" l'arte gentile di riparare le relazioni - Talk sulla giustizia riparativa, a cura di Progetto Sulla Soglia (Tangram Coop. Sociale - Insieme Coop. Sociale - Ass. Rete Famiglie Aperte)

12.00: Brunch a cura di Silene + degustazione di vini naturali (* SU PRENOTAZIONE)

14.00: Workshop di decorazione di oggetti con Stella Tasca + workshop di ricamo creativo con Eleonora Zerbetto a cura di Insieme Cooperativa Sociale x Fact! (* SU PRENOTAZIONE)

18.00: Cine Club by Cinema Odeon - Doc Time: Jordan Rise Rided da un progetto di Non Dalla Guerra, Caritas Jordan, La Mente Comune Ciclofficina, Collettivo Orkestrada Circus

18.00: Spettacolo Busker: Mr Coso (magia comica e kamishibai)

19.00: Spettacolo Busker: El Bechin (marionette e pupazzi)

20.00: Gli Stellari live (second stage)

21.30: Mont Baud live (main stage)

22.30: Casino Royale live (main stage)

Visite guidate (* SU PRENOTAZIONE):

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, negli orari 9.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00, sarà possibile visitare il parco, a piccoli gruppi di massimo 20 persone, accompagnati da un volontario dell’organizzazione.

Evento promosso dal Coordinamento Festival di Vicenza (Jamrock, Lumen, Riviera Folk, Ferrock, From Disco To Disco, Spiorock) con il sostegno del Comune di Vicenza